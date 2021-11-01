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Plastik kalıp teknisyeni 2021 yılı maaşları ne kadardır? Plastik kalıp teknisyeni İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Plastik kalıp teknisyenliği mesleğinde ne kadar maaş alınır, iş tanımı nedir, gereken eğitim düzeyi nedir ve meslek ile ilgili detaylar haberimizde...

01 Kasım 2021 Pazartesi 07:05
Plastik kalıp teknisyeni 2021 yılı maaşları ne kadardır? Plastik kalıp teknisyeni İş İlanlarına nereden ulaşılır?
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Plastik kalıp teknisyeni elemanı ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Plastik kalıp teknisyeni iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Plastik kalıp teknisyeni tanımı nasıl yapılır?

Plastik kalıplarının çizimlerini yaparak tasarımını ve üretimini gerçekleştirir. Gerekli şartlar sağlandığında atölyede kalıp üretimini yapan bilgisayarlı tezgâhlarda üretim programını hazırlayan kişidir.

 Plastik kalıp teknisyeni 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Plastik kalıp teknisyeni olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.350 TL olarak ifade edilebilir. Plastik kalıp teknisyeni  olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 7.800 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Plastik kalıp teknisyeni olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan  sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Plastik kalıp teknisyeni   iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Plastik kalıp teknisyeni olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Plastik kalıp teknisyeni olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ortaöğretim yani lise ve dengi okullardan mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. Ortaöğretim yani lise ve dengi okullardan mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Plastik kalıp teknisyeni ne iş yapmaktadır?

Plastik kalıp teknisyeni olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1. Makine, kalıp ve plastik ürün resmi çizmek,
  2. Plastik enjeksiyonda üretilecek ürünlerin kalıp tasarımını Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) programları vasıtası ile yapmak,

     

  3. Tasarımı yapılan bu kalıp elemanlarının üretimi için Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) programları vasıtasıyla G kodlarını üretmek,
  4. G kodlarının bilgisayarlı tezgâhlarda üretimi için programı tezgâha göndermek,
  5. Hidrolik, pnömatik devre çizmek ve devre kurmak
  6.  Temel el becerisi işlemlerini yapmak
  7.  Plastik kalıplarını üretmek
  8. İş organizasyonu yapmak,
  9.  Plastik El Enjeksiyon Kalıpları, Plastik Makine Enjeksiyon Kalıpları, Plastik Ekstrüzyon şişirme kalıpları, plastik enjeksiyon şişirme kalıpları, plastik vakum kalıpları, plastik ekstrüzyon kalıpları, rotasyon kalıplarını, plastik sıkıştırma kalıpları, plastik transfer kalıpları üretimini yapmak,
  10.  CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretmek,
  11. Yardımcı ekipmanları devreye almak
  12.  El aletleri ile talaşlı retim yapmak,
  13.  Geometrik çizimler yapmak,
  14.  Görünüş çıkarmak,
  15.  Yüzey sembolleri ve ölçülendirme yapmak,
  16. Bilgisayarla çizim yapmak,
  17.  Cad Cam Programları İle kalıp resmi çizmek,
  18.  Plastik İşleme kalıplarının bakım ve onarımını yapmak,
  19.  Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,
  20. Tasarımda yenilik ya da tadilat yapılması gerekiyorsa bunu gerçekleştirmek,
  21.  İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak,  
  22. Üretim tamamlandığında gerekli ölçüm ve kontrolleri yapmak,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik kalıp teknisyeni meslek ana grubu nedir?

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarına

 dahil olarak çalışmaktadırlar.

Plastik kalıp teknisyeni servis  meslek alt ana grubu nedir?

Bilim ve mühendislik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır.

 Plastik kalıp teknisyeni meslek grubu nedir?

Fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenlerine dahildirler.

Plastik kalıp teknisyeni meslek birim grubu nedir?

Kimya mühendisliği teknisyenleri birimindendirler.

Plastik kalıp teknisyeni meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Plastik kalıp teknisyeni meslek kodunu bulduk, ilgili kod 3116.25 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Plastik kalıp teknisyeni olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Plastik kalıp teknisyeni olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 01.11.2021 07:05
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IşbulalımTeknisyenPlastikkalıpIşkur
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