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Plakadan araç tramer hasar kaydı sorgulama işlemleri 2021

Araçlarınızın plakaları ile internet sistemi üzerinden ya da SMS aracılığıyla TRAMER araç hasar kaydı sorgulamasını yapabilmeniz mümkündür. Peki plaka ile araçlarınızın hasar kayıtlarını sorgulamayı nasıl yapacaksınız. İçeriğimizde sizlere bunu anlatacağız…

31 Ocak 2021 Pazar 20:04
Plakadan araç tramer hasar kaydı sorgulama işlemleri 2021
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Kendi araçlarınızın plakaları ile hasar kayıtlarını sorgulamanız için sizlere sunulan uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulama sayesinde hem kendi aracınızın hem de başka araçların hasar kayıtlarını görmeniz mümkündür. Genelde ikinci el araç alacak kişiler  için daha kullanışlı olduğu düşünülmektedir. Araç almak istediğiniz zaman plakası ile aracın hasar kayıtlarını erişmeniz artık çok kolay. Peki plakadan nasıl araç hasar kaydı sorgulanır? İşte detaylar...

Plaka ile araç hasar kaydını öğrenme?

Satın almak istediğiniz araç için o hasar geçmişinin olup olmadığı ya da kaza yapmış mı yapmış ise bu hasarın büyüklüğü, kazanın gerçekleştiği tarihi değişmiş parçalarını ve masraflarını araç plakası ile öğrenebilmeniz mümkündür. Plaka ile araç hasar kaydını öğrenerek sizi dolandırmak veya kandırmak isteyen kişilerin de önüne geçmiş olursunuz. 

Aracın hasar kaydını öğrenmek için intenet sitesi üzerinden veya SMS yani mesaj yoluyla öğrenmeniz mümkündür. Bunun için gerekli en kolay yöntemleri size sunacağız: 

E-devlet uygulamasıyla sorgulama

Araç hasar kaydını öğrenebilmek için ilk olarak yapmanız gereken e-devlet sistemine giriş yapmanız. Sisteme girişinizi sağladıktan sonra e-hizmetler bölümü bulunmakta oradan Emniyet genel Müdürlüğü yazan yeri işaretlemeniz gerekecek. Emniyet Genel Müdürlüğü kategorisi içerisinde yer alan Online Araç Sorgulama yazan seçeneğin bulunduğu yere aracınızın plakasını yazarak hasar kaydını görüntüleme şansınız var. Beraberinde aracınızın diğer yasal bilgilerini de e-devlet sisteminden görebilirsiniz.

Fakat sistemde şöyle bir durum var ki sadece size ait olan sizin üstünüze kayıtlı aracın hasar kaydı bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Satın almak istediğiniz aracın bilgilerini e-devlet sisteminden görememektesiniz. 

SMS aracılığıyla aracın hasar kaydını sorgulama?

İntenetiniz yok ise aynı zamanda e-devlet uygulamasından sisteme girişinizi yapamıyorsanız SMS yani mesaj aracılığıyla araç hasar kaydını öğrenebilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyledir; Telefonunuzdan mesaj bölümüne gelip sorgulamak istediğiniz araç plakasını birleşik olacak şekilde yazacaksınız daha sonra bu SMS’i 5664’e göndermeniz gerekecek. SMS sorgulaması yaptığınızda 8.5 TL hizmet bedeli ücreti bulunuyor bu sizin faturanıza yansıyacaktır. 

Çağrı merkezini arayarak araç hasar kaydı sorgulama

Plaka ile araç hasar kaydını sorgulamak için olan bir yöntem de 11890 araç hasar sorgulama merkezini aramaktır. Kendi numaranızdan veya sabit telefondan yani aklınıza gelebilecek her yerden aramanız mümkündür. Müşteri temsilcisine bağlandığınızda plaka üzerinden öğrenmek istediğiniz bilgileri öğrenebilirsiniz. Çağrı merkezinden bilgi almak için hattınızdan 4.25 TL tutarında hizmet bedeli alınmaktadır.

TRAMER üzerinden araç hasar kaydı sorgulama

TRAMER, Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Kurumunun kısaltmasıdır. Bu sistem ile tüm sigorta bilgilerinin veri deposu hizmeti sunulmaktadır. Buradan da e-devlet gibi araç hasar kaydını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne bağlı olan bu kurumu arayarak aracın hasar kaydını, sigortasını ve değişen parçaları gibi özelliklerini öğrenmeniz mümkün. TRAMER ile araç bilgilerini sorgulamak için yapmanız gerekenler:

TRAMER çağrı merkezini arayarak yani 11890 olan numarayı arayarak istediğiniz bilgileri sorgulayabilirsiniz. 

E-devlet üzerinden TRAMER hasar kaydı için yapmanız gerekenler öncelikle burada bulunan linki işaretlemelisiniz. Daha sonra TC kimlik numarası veya e-devlet şifreniz ile sisteme giriş işlemini yapmalısınız. Sayfaya giriş yaptığınızda otomatik bir şekilde sayfa sizi Trafik Sigorta Sorgulama ekranına yönlendirecek. Size sorulan soruları doldurduğunuzda araç plakası ile aracınızın hasar kaydını öğrenebilirsiniz. 

Ücretsiz olarak plakadan hasar kaydı sorgulama 

Hemen hemen çoğunuzun merak edip araştırdığı konulardan olan plakadan araç hasar kaydı sorgulaması ücretsiz olarak yapılmakta mıdır? Tamamen ücretsiz plakadan araç sorgulama mümkün değildir hizmet bedeli alınmaktadır. Sorgulama işlemi için 4 ile 10 TL arasında bir hizmet bedeli ödeyerek araç kaydı sorgulama işlemi yapabilirsiniz. E- devletten ise sadece kendinize ait olan aracın sorgulamasını gerçekleştirebilirsiniz. 

Ücretli olarak hasar kaydı sorgulama yöntemleri: SMS (5664), Mesaj, Sigortam 360

Ücretsiz olarak araç sorgula yöntemi: E-Devleti, SBM, ve EGM

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
AraçTRAMERHasar KaydıSigortaSorgulamaE-devlet
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