Plakadan araç sahibi kim nasıl öğrenirim? Plakadan araç sahibini sorgulama işlemleri

Türkiye’deki araç sahipleri tarafından merak edilen, plakadan araç sahibi nasıl öğrenilir, plakadan araç sahibi sorgulama, plaka aracılığıyla araç sahibi öğrenmek gibi işlemlerin nasıl yapılacağını pek çok araç sahibi merak etmektedir.,

Plakadan Araç Sahibini Bulabilmek Mümkün Mü? Nasıl bulabiliriz?

Plaka dediğimiz şey araçların normal insanlarınki gibi kimlikleridir. Araçlar hakkında kafalardaki sorulara plaka numarası aracılığı ile erişmemiz mümkündür. Günümüzde araç sahiplerinin artmasından dolayı trafikte çok fazla olumsuz hareketlerle karşılaşmamız mümkündür. Bu gibi durumları gözlemlememiz ve karşılaşmamız açık ve net bir durumdur. Bazı zamanlarda otoparkımızın kapısının önünde gördüğümüz araçlar yüzünden bazen de kendi aracımız park halindeyken aracımıza vurup kaçan sürücülere denk gelmekteyiz. Mecburen günümüzdeki trafik sıkışıklığında bu tür olaylarla karşılaşmamız mümkündür. Hemen hemen her gün bu şekilde durumlarla karşı karşıya kalmaktayız. Böyle bir durumla karşılaştığımızda plakadan araç sahibini bulmak mümkün mü? Vatandaşların merak konusu olan plakadan araç sahibine nasıl ulaşırım konusu akla gelmektedir.

Araç sahibinin kim olduğu yasal olarak kişisel veri olarak kabul görülmektedir. Bundan dolayı intenet aracılığıyla araç sahibini öğrenmek ve araç sahibini bulmak mümkün olmayacaktır. Fakat bu durum mümkün olsaydı trafikte karşılaştığımız herkesin adını ve soyadını plakasından öğrenmemiz mümkün olurdu. Bu durumdan dolayı karşıdaki kişiyi rahatsız eden ve onu dolandırmaya çalışan kişi sayısı artmıştır. Bu sebeplerden dolayı plakadan araç sahibi sorgulama mümkün değildir.

Plakadan Araç Sahibini Nasıl Buluruz, Öğreniriz?

Arabanıza çarpılıp kaçıldığında, dükkanınızın önüne araç park edilmiş ve bu durumlarda bu araç sahibinin kim olduğunu normal bir şekilde merak edebilirsiniz. Bu şekilde bir olayda tek müracaat edeceğiniz yer Emniyet Genel Müdürlüğü, yani EGM’ ye müracaat ederseniz önek olarak evinizin ve parkınızın önüne bir araç park etmesi durumunda EGM size hızlı bir şekilde kendi veri tabanlarından öğrenerek araç sahibinin aracını çekmesini iletebilir. Eğer araç çekilmediyse de çekici aracılığıyla aracı çekebilir. Çarpıp kaçma, trafikte karşı tarafından tehdit vb. durumlarda ise şikâyet kaydı oluşturmanız gerekecektir. Böyle bir durumda araç sahibini yasal işlem başlatarak şikâyet eder ve kim olduğunu öğrenebilirsiniz.