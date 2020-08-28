Plaka ile trafik cezası internetten online olarak nasıl ödenir? 2020 Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri

Devlet dairelerinde yoğunluğun azaltılması açısından trafik cezaları artık intenetten ödenebilmektedir. Bankaların mobil bankacılığından yapılabilen işlemler, interaktif vergi dairesi adı altında gerçekleştirilmektedir. Trafik cezasını ödemek isteyenler mobil bankacılık dışında bankamatik ve müşteri hizmetleri ile de bu borçlarını kolayca ödeyebiliyor. Vatandaşlar için kolaylık sağlayan devlet, e-devlet sistemi üzerinden de trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini kabul ediyor.

Trafik cezası sorgulaması nasıl yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesi trafik cezası ödeme işlemi nasıl yapılır?

E-devlet sistemine kişiye özel bilgiler ile giriş yapıldıktan sonra arama bölümünde trafik cezası aratılmalıdır. Açılan sayfada trafik cezalarına ilişkin detaylar ve bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu sayfada ödenmek istenen trafik cezasına tıklanarak açılan sayfada ödeme yolu takip edilerek online ödeme gerçekleştirilebilmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasıyla kolayca trafik cezalarını ödemek isteyenler, İVD resmi intenet sitesine giriş yaparak, MTV ve Trafik Para Cezası başlığından trafik cezalarına ulaşabilirler. Ceza ödemesi gerçekleştirecek kişiler verilen formu doldurarak cezalarını online olarak ödeyebilirler. Formda istenen bilgiler ise şöyle:

T.C. – Vergi Kimlik Numarası

Plaka

Özel Plaka

Bankalardan trafik cezası ödemesi nasıl yapılır?

Bankalar aracılığıyla trafik cezasını ödemek isteyenler için birden çok ödeme seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekle ise şöyle: