Plaka ile trafik cezası internetten online olarak nasıl ödenir? 2020 Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri

Devlet dairelerinde yoğunluğun azaltılması açısından trafik cezaları artık intenetten ödenebilmektedir. Bankaların mobil bankacılığından yapılabilen işlemler, interaktif vergi dairesi adı altında gerçekleştirilmektedir. Trafik cezasını ödemek isteyenler mobil bankacılık dışında bankamatik ve müşteri hizmetleri ile de bu borçlarını kolayca ödeyebiliyor. Vatandaşlar için kolaylık sağlayan devlet, e-devlet sistemi üzerinden de trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini kabul ediyor.
Trafik cezası sorgulaması nasıl yapılır?
İnteraktif Vergi Dairesi trafik cezası ödeme işlemi nasıl yapılır?
İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasıyla kolayca trafik cezalarını ödemek isteyenler, İVD resmi intenet sitesine giriş yaparak, MTV ve Trafik Para Cezası başlığından trafik cezalarına ulaşabilirler. Ceza ödemesi gerçekleştirecek kişiler verilen formu doldurarak cezalarını online olarak ödeyebilirler. Formda istenen bilgiler ise şöyle:
- T.C. – Vergi Kimlik Numarası
- Plaka
- Özel Plaka
Bankalardan trafik cezası ödemesi nasıl yapılır?
Bankalar aracılığıyla trafik cezasını ödemek isteyenler için birden çok ödeme seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekle ise şöyle:
- Banka müşteri hizmetleri ile görüşülerek, seçilen trafik cezası ödemesi gerçekleştirilebilmektedir.
- Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapan kişiler, uygulama içerisinde kendilerine ait trafik cezalarına erişebilir ve bu cezaları ödeyebilirler.
- Trafik cezası dışında vergi borcu ve tüm trafik borçları mobil bankacılıktan ödenebilmenin yanı sıra otomatik talimatla da ödenmesi banka tarafından sağlanabilmektedir.
- Bankamatikleri yardımıyla da kişiler kendilerine ait trafik cezalarına ulaşabilir ve bankamatiklerden bu borçları ödeyebilirler.