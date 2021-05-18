Plajlar açık mı, kapalı mı? Plajlarda denize girmek yasaklandı mı, ne zaman açılacak?

Son yapılan kabine toplantısından önce yapılan kabine toplantısından sonra cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma sürecinin uygulanacağını ifade etmişti. Tam kapanma süreci tüm Türkiye genelinde 17 gün boyunca uygulandı. Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından vatandaşlarımızın kafasında birçok soru işareti oluştu. Vatandaşlarımız tam kapanmadan sonra kademeli normalleşme sürecini merak ediyor. Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşme süreci başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız plajlar açık mı, denize girmek yasak mı, plajlar ne zaman açılacak sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Plajlar Açık mı?

Kademeli normalleşme süreci 1 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. İçişleri bakanlığı genelgesine göre denizlere girip girilemeyeceği henüz belli değil. Ancak hafta içi yasaklar akşam saat 21:00’a kadar devam edecek. Akşam 21:00’a kadar denize girebilirsiniz.

Ancak bu net bir karar değildir. Son açıklanan genelgede böyle bir karar yoktur. Sadece yasakların geçerli olacağı saate kadar denize girilebilecek tahmin ediliyor. Ayrıca hafta sonları olan cumartesi ve pazar günlerinde yasaklar olacağından plajlar kapalı olacak.

Piknik Alanları Açık mı?

Vatandaşlarımız ayrıca piknik yerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. 17 Mayıs tarihinden sonra kademeli normalleşme sürecine geçildiği için vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konular arasında piknik yerlerinin açık olup olmayacağı geliyor. Son açıklanan genelgede piknik yerleri ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları olacağından hafta sonu pikniğe gitmeniz doğru olmayacaktır.