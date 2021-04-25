PKK'lı teröristlerden temizlenen Gabar Dağı, eşsiz güzelliğiyle trekking merkezi oldu!

Senelerdir terörün hakim olduğu, sahip olduğu zengin doğal güzelliği ve tarihi yapısı yeteri kadar yansıtılamayan Şınak, kavuştuğu huzur ile doğaseverlerin tercih ettiği uğrak mekan haline geldi.

Manastır Dağı olarak da adlandırılan Gabar Dağı, birçok tarihi ve kültürel zenginliğini bünyesinde barındırırken, kurulan güven ve huzur ortamı ile yerli ve yabancı turistlere trekking merkezi olmuş durumda.

Şınak’ta birkaç doğasever Gabar Dağı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.