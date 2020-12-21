PKK terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi!

İran’da vefat eden bir adamın adına rüşvet vererek aldığı pasaportla Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan ve en başta PKK üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan kaydı bulunan Rıdvan Bayram İstanbul Havalimanı’nda yakayı ele verdi.

İstanbul Havalimanı risk analiz polisi, yabancı yolcuların pasaport kontrolü sırasında ülkeye İran pasaportu Rashid Hassanzadeh Sourmanabadi adına verilmiş orijinal pasaportla giren bir yolcudan şüphelendi. Ekipler daha sonra yolcu belgelerini vermesini talep etti.

Yapılan ilk inceleme esnasında pasaportta bir eksiklik ve sahte olmadığı belirlendi. Şüpheli tavırlar sergilemeye devam eden şahısın parmak izini alan polis ekipleri tabii tutulan GBT kontrolü sonrasında şahısın Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğunu tespit etti.

Polis soruşturmayı genişletti

Rüşvetle İranlılardan aldığı İran pasaportu ile Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalanan Bayram’ın 5 ayrı suçtan daha arandığı belirlendi. 40 yaşında olan zanlının daha öncelerinde birden fazla Türkiye’ye giriş yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı büyüten polis ekipleri Rıdvan Bayram isimli şahısın PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlının mahkemeye sevk edilmesinden sonra tutuklu olarak cezaevine gönderildiği açıklandı.