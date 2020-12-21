İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

PKK terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi!

PKK terör üyeliği ve 5 ayrı suçtan aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi! Şüpheli tavırlar sergileyen teröristi, polis ekipleri köşeye sıkıştırdı. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan suç makinesi kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:21
PKK terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi!
Takip Et:

İran’da vefat eden bir adamın adına rüşvet vererek aldığı pasaportla Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan ve en başta PKK üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan kaydı bulunan Rıdvan Bayram İstanbul Havalimanı’nda yakayı ele verdi.

İstanbul Havalimanı risk analiz polisi, yabancı yolcuların pasaport kontrolü sırasında ülkeye İran pasaportu Rashid Hassanzadeh Sourmanabadi adına verilmiş orijinal pasaportla giren bir yolcudan şüphelendi. Ekipler daha sonra yolcu belgelerini vermesini talep etti.

Yapılan ilk inceleme esnasında pasaportta bir eksiklik ve sahte olmadığı belirlendi. Şüpheli tavırlar sergilemeye devam eden şahısın parmak izini alan polis ekipleri tabii tutulan GBT kontrolü sonrasında şahısın Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğunu tespit etti.

Polis soruşturmayı genişletti 

Rüşvetle İranlılardan aldığı İran pasaportu ile Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalanan Bayram’ın 5 ayrı suçtan daha arandığı belirlendi. 40 yaşında olan zanlının daha öncelerinde birden fazla Türkiye’ye giriş yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı büyüten polis ekipleri Rıdvan Bayram isimli şahısın PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlının mahkemeye sevk edilmesinden sonra tutuklu olarak cezaevine gönderildiği açıklandı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PKKTerör ÖrgütüIstanbulHavalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞOK market 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı ürünler var!
ŞOK market 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı ürünler var!
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp
Denizli'de depremin sonuçları ne oldu
Denizli'de depremin sonuçları ne oldu
Ayhan Kahraman, Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu'yu görmeye gitti
Ayhan Kahraman, Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu'yu görmeye gitti
Çanakkale'de trafik kazası! 1 ölü 4 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası! 1 ölü 4 yaralı

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Çağatay’ı kim canlandırıyor? Berk Oktay'ın biyografisi
Jeofizik mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler gerçek tarihte var mıydı? Batınilik nedir? Batıniler kimlerdir?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın yer aldığı diziler
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya biyografisi
Kuvel kalesi nerdedir? Kuvel kalesi gerçek tarihteki yeri ve önemi
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri kimdir?
Çukur Dizisi Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir?
John Wick 4 filmi çıkacak mı? Filmden sevenlerine kötü haber var
Evlenen çiftler çeyiz parası yardımı nasıl alabilir? Çeyiz parası kimlere ödenir? Devlet desteği şartları
Zümrüdüanka dizisinin tekrar bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
Fizyoterapist maaşları ne kadardır? 2020 Güncel Fizyoterapist maaşları
Ffp3 maske nedir? Corona virüsü için önerilen maske nedir? N95 Maskesi ne kadar süre kullanılır?
Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar şehri gerçekte nerededir? Şelemzar hangi ülkededir?
Çukur dizisinde İskender karakterine Eser Karabil hayat veriyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Yasak Elma dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Gülenay Kalkan kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Melih Tapar karakteri kimdir? Ali Gözüşirin nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.