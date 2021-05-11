PKK terör örgütü maket uçakla saldırı girişiminde bulundu! MSB, bu saldırının başarıyla engellendiğini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzey bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonu ve Pençe-Yıldırım operasyonunun başarıyla sürdüğü vurgulandı.

İşte MSB tarafından yapılan o açıklama:

Askerilerin her bir terör inlerine girerek teröristlerin hedeflerini teker teker ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada, gizlendikleri sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesaretinde bulunamayan terör örgütü mensuplarınınsa arada yaptıkları gibi yinelar ile saldırı girişiminde bulunduğu söylendi.