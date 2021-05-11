PKK terör örgütü maket uçakla saldırı girişiminde bulundu! MSB, bu saldırının başarıyla engellendiğini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzey bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonu ve Pençe-Yıldırım operasyonunun başarıyla sürdüğü vurgulandı.
İşte MSB tarafından yapılan o açıklama:
Mehmetçiklerimizin karşısına çıkma cesareti gösteremeyen PKK’lı teröristler, maket uçakla saldırmaya çalıştı. Metina’daki Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde fark edilen maket uçak makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü.https://t.co/qinH5c8iZ2#MSB #TSK pic.twitter.com/mziCaRmBvU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Mayıs 11, 2021
Son Güncelleme: 11.05.2021 14:07