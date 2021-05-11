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PKK terör örgütü maket uçakla saldırı girişiminde bulundu! MSB, bu saldırının başarıyla engellendiğini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin maket uçak ile saldırıda bulunmaya çalıştığını ancak saldırının engellendiği bilgisini paylaştı. İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o paylaşım…

11 Mayıs 2021 Salı 14:07
PKK terör örgütü maket uçakla saldırı girişiminde bulundu! MSB, bu saldırının başarıyla engellendiğini açıkladı!
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzey bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonu ve Pençe-Yıldırım operasyonunun başarıyla sürdüğü vurgulandı.

Askerilerin her bir terör inlerine girerek teröristlerin hedeflerini teker teker ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada, gizlendikleri sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesaretinde bulunamayan terör örgütü mensuplarınınsa arada yaptıkları gibi yine maket uçaklar ile saldırı girişiminde bulunduğu söylendi.

İşte MSB tarafından yapılan o açıklama:

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:07
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Anahtar Kelimeler:
PkküMsbMilli Savunma BakanlığıMaketUçak
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