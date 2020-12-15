Piyango bileti almak ve şans oyunları oynamak haram mı? Diyanet açıklaması

2020 yılının sonlanmasına sayılı günler kala pek çok kişi yılbaşı bileti almak haram mı sorusunu araştırmaya başladı. Günden güne artan sayı sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili resmi açıklama yayınladı.

Piyango bileti almak haram mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;

‘İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır. Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî', VI, 206; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 400). Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür.’ şeklinde yer almakta. Diyanet'in yanıtında ‘Şans faktörüne dayalı olan piyango, loto, toto, iddia, müşterek bahis ve ganyan tipi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır’ açıklamalarına yer verilerek piyango bileti almak ve oynamanın haram olduğu belirtildi.