İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen veri ihlalinin cezası belli oldu!
Son Dakika
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen...

Pitbull dehşeti Bursa'da yaşandı

Bursa'da tasmasız bir şekilde gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğe saldırdı. Olayı gören vatandaşlar sahipsiz köpeği kurtarmak için uzun süre mücadele etti.

11 Nisan 2021 Pazar 18:24
Pitbull dehşeti Bursa'da yaşandı
Takip Et:

Bursa Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bakımının yasak olmasına rağmen sahibi tarafından sokakta hem tasmasız hem de ağızlıksız olarak gezdirilen Pitbull cinsi bir köpek dehşet saçtı. Sokakta dolaşırken gözüne kestirdiği sokak köpeğini saldıran Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Durumu gören çevreden geçen vatandaşlar sahipsiz köpeğin yardımına koştu. Pitbull cinsi köpek bir türlü sokak köpeğini bırakmadı. Çaresiz sokak köpeği kurtulmak için çaba sarf ederken, vatandaşlar uzun süre çabalayarak zavallı köpeği yaralı olarak kurtardı. Saldırı sonrasında yaralı olarak kurtarılan köpek İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanan o dehşet anları kameralar tarafından kaydedilirken yaralı köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaPitbull
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 12 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 12 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumları
Çorum deprem haberi: Çorum’da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kandilli Son depremler listesi
Çorum deprem haberi: Çorum’da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kandilli Son depremler listesi
Allah'a ortak koşma anlamına gelen şirk neden günahtır?
Allah'a ortak koşma anlamına gelen şirk neden günahtır?
Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Ramazan'da teravih namazı camide kılınmayacak mı?
Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Ramazan'da teravih namazı camide kılınmayacak mı?
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
Bu sene kaç saat oruç tutacağız? En kısa, en uzun oruç tutular şehirler neresi?
Bu sene kaç saat oruç tutacağız? En kısa, en uzun oruç tutular şehirler neresi?

Popüler Haberler

A101 Kiwi buharlı kırışık giderici ürün yorumları ve incelemeleri
Günlük burç yorumları; 12 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumları
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Ofis çalışanları virüsten nasıl korunur? Koronavirüs için alınması gereken önlemler neler?
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tozkoparan İskender son 18. Bölüm izle tek parça
Star TV Akrep tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
TRT Teşkilat 6.bölüm ( son bölüm ) izle tek parça!
Kırmızı Oda dizisinde Meliha’nın kızı karakterine Deniz Altan hayat veriyor
Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü gazete manşetleri oku
Acemi Anneler dizisindeki Murat karakteri kimdir? Tolga Akman nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası kimdir? Edip Saner rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Allah'a ortak koşma anlamına gelen şirk neden günahtır?
Kayserispor Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayserispor Antalyaspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender dizi çekim seti hangi ilde?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.