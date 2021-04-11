Pitbull dehşeti Bursa'da yaşandı

Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bakımının yasak olmasına rağmen sahibi tarafından sokakta hem tasmasız hem de ağızlıksız olarak gezdirilencinsi bir köpek dehşet saçtı. Sokakta dolaşırken gözüne kestirdiği sokak köpeğini saldıran Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Durumu gören çevreden geçen vatandaşlar sahipsiz köpeğin yardımına koştu. Pitbull cinsi köpek bir türlü sokak köpeğini bırakmadı. Çaresiz sokak köpeği kurtulmak için çaba sarf ederken, vatandaşlar uzun süre çabalayarak zavallı köpeği yaralı olarak kurtardı. Saldırı sonrasında yaralı olarak kurtarılan köpek İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanan o dehşet anları kameralar tarafından kaydedilirken yaralı köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.