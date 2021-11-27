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Pişmaniye imalat işçisi maaşları ve iş ilanları

2021 yılı pişmaniye imalat işçisi maaşları belli oldu. Pişmaniye imalat işçisi maaşlarına ve iş ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:11
Pişmaniye imalat işçisi maaşları ve iş ilanları
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Pişmaniye imalat işçisi nedir? Pişmaniyenin üretildiği işyerinde üretim için gerekli olan işi ve üretim ustasının verdiği işi yapan kişidir. Pişmaniyeci maaşı ne kadar? Pişmaniye üreticilerinin 2021 yılı maaşları ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Pişmaniye imalat işçisinin işi nedir, Pişmaniye imalat işçisi ne iş yapar ve hangi departman Pişmaniye imalat işçisi olmalıdır? Tüm bu bilgileri Pişmaniye imalatçılarının mesleği için gerekli evraklar hakkında bir yazımızda derledik.

 

Pişmaniye imalatçısı tanımı

Pişmaniyenin üretildiği işyerinde üretim için gerekli olan işi ve üretim ustasının verdiği işi yapan kişidir.

 

Pişmaniye imalat işçisi 2021 yılı maaşları

Bir Pişmaniye üreticisinin aylık ortalama geliri 3100TL'dir. Bir Pişmaniye üreticisinin asgari maaşı 2.826-TL, azami maaşı 3.980-TL'dir. Yukarıdaki gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞ KUR Pişmaniye İmalat İşçileri burada istihdam olanaklarını görebilir ve kariyerlerini planlayabilirler.

 

Pişmaniye imalat işçisi olmak için ne mezunu olmak gerekmektedir?

Pişmaniye imalat işçisi olabilmek için gerekli görülen minimum eğitim düzeyi ilköğretim olarak belirlenmiştir.

 

Pişmaniye imalat işçisi ne yapar?

Pişmaniye imalat işçileri, birimin genel çalışma prensipleri, iş sağlığı ve güvenliği, iş güvenliği, çevre koruma standartları ile mesleki verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanır. Pişmaniye imalat işçilerinin yaptığı işler aşağıdaki gibidir:

  • Pişmaniyenin imalatı için gereken düzenlemeleri ve hazırlıkları yapmak
  • İmalat için gerekli görülen hammaddeleri taşımak
  • Şeker, su ve limon karışımlarını yapmak ve gözden geçirmek
  • Şeker, su ve limon tuzu karışımını gerekli görülen derecede kaynatmak
  • Şeker, su ve limon karışımının kaynamasının ardından bunları soğutma taşına dökmek ve burada soğumasını beklemek.
  • Ağda formunu alan bu karışımı siniye getirip hamurla karıştırmak
  • Sinide yer alan karışımı hamurla beraber yeteri kadar çekmek
  • Ortaya çıkan pişmaniyeleri paketlemek
  • Paketlenen pişmaniyeleri sevkiyata vermek
  • Çalışma alanlarının temizliğini yapmak ve kullanılan malzemeleri temizlemek
  • Makinelerde veya ekipmanlarda herhangi bir arıza meydana geldiğinde bunu imalat ustasına bildirmek
  • Meslek alanında görülen gelişmeleri takip ederek uygulamaya sokmak.

 

Pişmaniye imalat işçisinin meslek ana grubu nedir?

Pişmaniye imalat işçilerinin meslek ana grubu sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar olarak belirlenmiştir.

 

Pişmaniye imalat işçisi meslek alt ana grubu

Pişmaniye imalat işçilerinin meslek alt ana grubu Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası ve Diğer Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar olarak belirlenmiştir.

Pişmaniye imalat işçisinin meslek grubu ise Gıda İşleme ve İlgili İşlerde Çalışanlar’dır. Meslek birim grubu Fırıncılar, Pastacılar ve Şekerleme İmalatçıları’dır.

 

Pişmaniye imalat işçisi meslek kodu nedir?

Pişmaniye imalat işçisinin meslek kodu Türk Meslekler sözlüğünde 7512.15 olarak geçmektedir.


Son Güncelleme: 27.11.2021 00:11
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