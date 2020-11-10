Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne hapşırmıştı, geri dönüp görüntüsünü izlemiş

Geçen haftalarda yaşanan şaşırtıcı olayda cuma günü okul çıkış saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi bir marketin önünden geçerken kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okul çıkışı evine gitmekte olan 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne hapşırdıktan sonra hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan bu olay işe işyeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan bu olayın ardından olayı gerçekleştirdiği yere gelen girdiği markette market sahibinin küçük kızın yüzüne hapşırılan olayı izlediğini görünce ne izliyorsunuz diyerek içeri girdi ve markettekilerle birlikte kendinin tanıtmadan olayı izlemeye başladı. Market sahibi kızı tanımadı. Kızda olayı kendisi yapmamış gibi pişkin bir şekilde kamera görüntülerini izledi.

