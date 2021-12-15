İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...

Pirinç yetiştiriciliği nasıl yapılır?pirinç satış fiyatları belli oldu !

Pirinç yetiştiriciliği alanında çalışan çiftçilerin merakla beklediği 2021 yılı pirinç satış fiyatları açıklandı. Bu haberle beraber hazırlıklara başlayan çiftçiler Pirinç yetiştiriciliği nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:21
Pirinç yetiştiriciliği nasıl yapılır?pirinç satış fiyatları belli oldu !
Takip Et:

Türkiye’nin özellikle Karadeniz bölgesinde binlerce çiftçi tarafından pirinç yetiştiriciliği yapılıyor. 2021 yılındaki pirinç yetiştiriciliği ekimi satış fiyatları merak eden çiftçilerin beklediği haber geldi ve satış fiyatları belli oldu. Bu haberle beraber hazırlıklara başlayan çiftçiler ‘’Pirinç yetiştiriciliği nasıl yapılır?’’ sorusunun yanıtını merakla beklemeye koyuldu.

2021 Yılı Pirinç Yetiştiriciliği Satış Fiyatları Açıklandı

Çiftçilerin merakla beklediği pirinçlerin satış fiyatları belli oldu. İşte 2021 yılında pirinçlerin satış fiyatları:

- Baldo pirinç: Ton başına 5.500 TL

- Osmancık pirinç: Ton başına 4.500 TL

- Luna pirinç: Ton başına 4.000  TL

Pirinçlerin günlük fiyatlarını öğrenmek isteyen çiftçiler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) resmi intenet sitesini ziyaret edebilirler.

Pirinç Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Türkiye’de yaklaşık 7000 türde çeltik çeşidi yetiştirilmektedir. Pirinç çeltikleri ise genel olarak Samsun, Tokat, Amasya, Çankırı, Sinop, Çorum ve Kastamonu’da yetiştirilmektedir. Pirinç yetiştirmek isteyenlerin izlemeleri gereken adımlar ise şunlardır:

- Öncelikle çeltik tarlasının yabancı otlardan temizlenmesi gerekmektedir.

- Sulanarak yapılan üretim Pirinç, yağmurla sulanarak yada sulama uygulamaları ile sulanan su ile kaplanmış alanlarda yetiştirilir.

- Suyun derinliği en az 5 metre ile 50 cm arasında olmalıdır.

- Çeltik yetiştiriciliğinde sulama aşaması farklı şekillerde yapılabilir.

- Çeltik yetiştiriciliğinde sulama suyu sıcaklığı çimlenme ve gelişiminde en önemli faktörlerdir.

- Yetiştiricilikte minimum su sıcaklığı 12 olmalıdır.

- Ortalama sulama suyu sıcaklığı ise 25–30 derece arasında değişiklik gösterebilir.

- Çeltiğin çimlenmesi için maksimum su sıcaklığı 42–44 derece olmalıdır.

- Bitki gelişiminin her döneminde 30°C’nin üzerindeki su sıcaklıkları pirinçleri olumsuz etkiler.

- Ülkemizdeki sulamada 10 cm ve 20 cm derinliğinde devamlı bir su akışı sağlayacak sistemle kullanılır.

- Tavalarda gerçekleştirilen kosgebkredisi.com bu yöntemde 5-6 sulama sonrasında su çekilerek bitkinin toprağa tutunması sağlanmaktadır.

- Bitki toprağa başarılı bir şekilde tutunduktan sonra tekrar tavaya su verilir.

- Bitki boyu 30 cm seviyesine ulaştığında su seviyesinin de 15 cm olarak sabit olması gerekir.

- Hasar işleminin gerçekleştirebilmesi için çiçeklenmeden 30 gün yada 40 gün öncesinde sulama işlemlerinin sonlandırılması gerekir.

- Bazı bölgelerde ise kesik sulama sistemi kullanılır.

- Bu yöntemin kullanılmasındaki amaç bitkiyi sivrisineklerden korumaktır.

- Bu sulama yöntemi uygulanırken her 8-10 günde bir 2-3 günlük kesintiler yapılmaktadır.

- Tavalardaki su kesilir ve tamamen kurutulur.

- Bu işlemde sulama adedi 8 ile 15 arasında değişir.

- Devamlı sulama ekim yerlerinin meskenlerden 300 metre ve daha uzak olduğu durumlarda yapılır.

- Bu yöntemde su tavalarda kesilmez ve akar.

- Her iki yöntemde de hasattan 15-20 gün önce tavaların suyu kesilir.

- Hasat amacıyla suyun kesilmesi kritiktir.

- Dane dolumu döneminde toprağın belirli bir rutubet derecesinde olması ve tutulması gerekir.

- Hasat döneminde makinelerin kolayca çalışabilmesi için hasat esnasında toprak yeterli miktarda kurutulmuş olmalıdır.

- Suyun çok erken kesilmesi hasat sırasında kırık dane miktarına ve çeltiğin pirince işlemede pirinç randımanını düşürebilir.

- Tam olgunlaşmamış tanelerin meydana gelmesine neden olur.

- Çeltikte genelde çiçeklenmeden 30–35 gün sonra hasat işlemi için su kesimi yapılabilir.

- Bu dönem ise hasat zamanından yaklaşık 10–15 gün öncesine denk gelmektedir.

Bu adımları izleyen çiftçiler pirinç yetiştiriciliğini kolaylıkla yapabilirler. Pirinçlerin ekildiği topraklarda azotlu, potasyumlu, fosforlu ve iz elementli gübre türleri kullanılmalıdır. Bunun yanında pirinçlerin doğru şekilde yetişmesi için kuru toprak ve ıslak toprak olmak üzere iki farklı hazırlama türü vardır. Bu hazırlama türleri yetiştirilecek olan pirinçlerin kaliteli olmasını ve pirinçlerin ekileceği toprakların çeşitli yabancı otlardan arınmasını sağlayacaktır. Ancak pirinç üretiminde en önemli koşul sudur. Genellikle Asya kıtasındaki ülkelerle özdeşleşen pirinç ülkemizde Karadeniz bölgesinde bulunan illerde yetiştirilebilir. Bununla beraber pirinçlerin sürekli çiftçiler tarafından denetim altında tutulması gerekir. Çünkü gereğinden fazla su alan veya yeterli miktarda su alamayan pirinçler verimliliklerini kaybederler. Suyun sıcaklığı da pirinçlerin istenilen olgunluğa erişmesinde önemli bir yer kaplıyor. Pirinçlerin hasat zamanı ise bitkinin neredeyse tamamının saman sarısı rengine bürünmesinden sonra gerçekleştirilir.

 


Son Güncelleme: 15.12.2021 11:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pirinç Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?2021 Yılı Pirinç Satış Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşıyı vücuttan çıkarmak için sülük ve hacamat kullanan insanlar pes dedirtti !
Aşıyı vücuttan çıkarmak için sülük ve hacamat kullanan insanlar pes dedirtti !
Öğrenciler için kolay para kazanma yolları nelerdir ?
Öğrenciler için kolay para kazanma yolları nelerdir ?
Rüyada bavul hazırladığını görmek ne anlama geliyor?Rüyada bavul topladığını görmek hangi anlama gelmektedir?
Rüyada bavul hazırladığını görmek ne anlama geliyor?Rüyada bavul topladığını görmek hangi anlama gelmektedir?
Rüyada saç taramak ne anlama gelir?
Rüyada saç taramak ne anlama gelir?
Mahkemeye gitmeden ad ve soyad nasıl değiştirilmektedir?
Mahkemeye gitmeden ad ve soyad nasıl değiştirilmektedir?
Apartman Gürültü Şikayeti – Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir? 2022
Apartman Gürültü Şikayeti – Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir? 2022

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Pirinç yetiştiriciliği nasıl yapılır?pirinç satış fiyatları belli oldu !
Nagehan Alçı Afganistan'da kara çarşafa girdi
Hidayet Erdinç kimdir, nerede doğmuştur? Hidayet Erdinç evli mi? Hidayet Erdinç kaç yaşında?
Aşıyı vücuttan çıkarmak için sülük ve hacamat kullanan insanlar pes dedirtti !
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven'in görev aldığı yapımlar
Gökhan Atalay kimdir? Gökhan Atalay görev aldığı yapımlar nelerdir ?
Öğrenciler için kolay para kazanma yolları nelerdir ?
Yüksel Aksu kimdir? YönetmenYüksel Aksu’nun yer aldığı projeler
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Netflix'te yayınlana Kimse Sağ Çıkmayacak filmin konusu ve yorumu
Uzmanlar ceviz tüketimi hakkında neler söylüyor? Ceviz, insan sağlığının en büyük dostu olarak görülüyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini kim canlandırıyor? Gökhan Akteke biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Oyuncu Öykü Çelik kimdir? Hangi yapımlarda yer almıştır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 15 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu açıklandı
Oyuncu ve senarist Emre Gönüllü kimdir?
Yalancı dizisi oyuncusu Doruk Gürsoy kimdir ?
Nuri Gökaşan kimdir, nerede doğmuştur? Nuri Gökaşan evli mi? Nuri Gökaşan kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.