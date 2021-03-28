Piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda tam 10 ton çöp toplandı!

Koronavirüs tedbirleri ve soğuk havaların da etkisiyle evlerinde kalan İstanbullular, kontrollü normalleşmeye geçiş ile birlikte hafta içi yorgunluklarını atmak için Cumartesi günü kendilerini dışarı attılar. Güneşin ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na giderek piknik yaptılar.

Yaklaşık 3 bin aracın giriş yaptığı belirlene ormanda, pikniklerini yapan vatandaşların ayrılmasından sonra bu sabah ormanda temizliğe girişen ekipler, sabah saat 07.00'dan itibaren başladığı temizlikte tam 10 ton çöp topladı. 20 kişilik ekibin temizliği öğle saatlerine kadar sürdü.