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Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları yasak mı?

Kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından vatandaşlar piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları yasak mı? sorularına yanıt arıyor. Sıcaklıkların gelmesi ile vatandaşlar mesire alanlarına giderek piknik yapmak isterken normalleşme sürecinde piknik alanlarının durumu araştırılıyor. Peki piknik yerleri açık mı? İşte 2021 piknik alanları hakkında merak edilenler haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 12:56
Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları yasak mı?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma süresinin sonuna geldik. Kabine toplantısı ardından normalleşme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Bazı sektörler açılırken bazı sektörler ise hala kapalı. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte vatandaşlar piknik yapmak için mesire alanlarının açık veya kapalı olma durumunu merak ediyor. Birçok vatandaş vatandaşlar piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları yasak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte piknik alanları hakkında merak edilenler haberimizde

İçişleri Bakanlığı piknik alanları için net bir açıklama yapmadı. Hafta sonu uygulanacak yasaklardan kaynaklı hafta sonu piknik yapmak yasak olduğu ortaya çıkarken İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşmede mesire alanlarının açık olmadığını açıklandı.

Lunaparklar ise bu süre içerisinde oldukça merak edilirken İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında lunaparkların kapalı olacağını söylerken ne zaman açılacağı hakkında net bir tarih verilmedi.

Kademeli normalleşmede 1 Haziran’a kadar kapalı kalacak yerler neresi?

Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesine göre hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları market çalışma saatleri, Pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim, kamu kurum çalışma saatleri, konaklama, muaf kişiler, restoran ve kafe işletmeleri gibi işletmelerin bilgileri yer aldı.

Kademeli normalleşme için birçok iş yeri çalışma saatlerini değiştirdi. Bu anlamda kademeli normalleşme genelgesine göre 17 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar faaliyetlerine ara verecek işletmeler şu şekilde sıralandı

Sinema salonları, Gazino, tavena, birahane, nargile salonu/kafeleri, Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, Lunaparklar ve tematik parklar, Hamam, sauna ve masaj salonları.

 

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 12:56
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Anahtar Kelimeler:
NormalleşmeAçıkYasakMesirePiknik
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