Peyman Çitliyo Mini Cooper çekiliş şifresi ücretsiz girme ekranı

Çitliyo şifre gönder

Çitliyo pakatlerinde milyonlarda hediyeden birinde kazanmak maümkün. Çitliyo paketlerindeki şifeler ile kampayaya katılım gerçekleştirerek Mini Cooper sahibi olabilirsiniz. Peki kampanyaya katılım işlemi nasaıl yapılıyor, katılım sonrası sonuçlar ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar.

Çitliyo çekilişine nasıl katılabilirim?

Çitliyo şifre gönder

Kampanyalı Çitliyo paketlerinde yer alan şifreyi, ad soyad, gsm no ve adres bilgileriniz ile doldurarak yukarıdaki adres üzerinden göndermeniz yeterli olacaktır. Şifre gönderimi ücretsizdir.

Çitliyo çekilişi içim katılım 14 Mart tarihinde başladı. 1. Dönem çekilişi için 14 Haziran 2021 akşamına kadar 2. Dönem çekiliş için ise 16 Haziran, 14 Eylül tarihlerinde şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Çitliyo çekilişine katınlanlar arasında her dönem bir kişi, toplamda iki kişi Mini Cooper Conutryman kazancak. Bunun yanında benlerce anında kazan hediyesi de çekilişe katılanlar sahip olacak.

Çitliyo paketlerinde şifre nerede?

Şifreler paketin içinde beyaz bir etketin üzerinde, katılım şartlarının altında bulunmaktadır.

Hangi Çitliyo paketleri ile çekilişe katılabilirim?

SMS ile şifre gönderimi yapabilir miyim?

Ön tarafında "Çitleyen Kazanıyo" yazan ve kampanya görseli (Mini Cooper) olsn psketlerin içinde şifreli etiketler bulunuyor. Çekilişe yalnızca kampanyalı ürünler ile katılım yapabilirsiniz.

Hayır. Bu kampanyaya yalnızca intenet üzerinden katılım yapılmaktadır.

İlgili linkler

Kampanya ayrınları ve katılım şartları için

https://www.kimkazandi.com/kampanya/citliyo-mini-cooper-cekilisi

Çekiliş sonuçları için (kampanya bitiminde)

https://www.kimkazandi.com/cekilissonucu/citliyo-mini-cooper-cekilis-sonucu