Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde neler yapardı, Kadir Gecesi'ni nasıl geçirirdi?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir gecesi, yarın idrak edilecek. Müslümanların bol bol dua okuyup ibadet ettiği Ramazan’ın 27.gecesinde Kur’an-ı Kerim indirilmiştir. İndirilen ilk sure ise Alak Suresi’nin ilk 5 ayetidir.

Peygamber efendimiz Kadir Gecesi’nde ne yapardı?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Kadir Gecesi için ‘’Faziletine inanarak karşılığını Allah’tan bekleyerek değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır’’ der. Kadir Gecesi’nde Cebrail (as) ve melekler fevc fevç yeryüzüne iner.

Hz. Âişe radıyallahu anhâ bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber'e sormuş, O da "Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de." şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, Da'avât", 84).

Bu gecede müminler namaz kılıp dua etmeli, tefekkür ve zikirde bulunmalı, Kur’an okumalıdır. Yine bu gün ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, akrabaları aramak ya da ziyaret etmek, küs olunanlar ile barışmak da en güzel değerlendirme yollarıdır. Peygamber efendimiz Kadir Gecesi’nde bunları yaptığına göre bizler de aynı yolu izlemeliyiz. Bu gecenin feyzinden daha fazla faydalanmak isteyen mümin, yatsı ve sabah namazlarını camide din kardeşleri ilebirlikte kılmaya çalışmalıdır.

Dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gece olan bu gecede gün aydınlanana kadar melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner. Ayrıca bu gece mutluluk gecesidir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selam verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Hz. Peygamber, Kadir Gecesi'nde gününün büyük bir kısmını ibadet ve dua için ayırırdı. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini dünyevi işlerden sıyırarak zamanını ibadetle geçirirdi.