İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi

Çocuklarına isim vermek konusunda kararsız kalan okurlarımız için Peygamber Efendimizin (s.a.v) en sevdiği isimler listesini haberimizde derledik.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:52
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
Takip Et:

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki: ‘’Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.’’ (Ebu Davud, Edeb 69)

Bu kapsamda sizlere peygamber efendimizin en sevdiği isimleri derledik.

Peygamber efendimizin en sevdiği isimler

Peygamber efendimizin belirttiği üzere kıyamet gününde herkes ismi ve babasının ismiyle çağrılacağı için isimler güzel seçilmelidir. Kimse Allah’ın sevmeyeceği bir isimle onun karşısına çıkmak istemez.

Allahü Azimüsşan’ın has isimleri olan Allah ve Rahman isimleri, kişilere isim olarak verilmez. Yalnızca Abdullah ve Abdurrahman şeklinde verilebilir.

Öneğin Kerim, Halim ve Kadir gibi kelimeler insanlara isim olarak verilebilir. Bu isimlerin başına (Abd) kelimesi eklenerek söylemek ise daha güzeldir. Abd kelimesini ekleyerek Kerim’i Abdülkerim, Kadir’i Abdülkadir olarak söylenebilir.

Rabbimiz insanlara ‘’Allah, Rahman, Halık’’ gibi isimlerin verilmesini yasaklamıştır. Bununla birlikte ‘’Rahim, semi, basir, kerim’’ gibi isimlendirmelerine cevaz vermiştir.

İnsanlara isim verirken Allah’a mahsus bir vasfı ifade eden isim ve sıfatlar kullanılmamalıdır. Öneğin ‘’Halık, Samed, Bâki, Ebedi, Ezeli, Rezzak, Mütekebbir, Evvel, Ahir, Zahir, Batın, Allamu’l,ğuyub’’ gibi isimleri kullanmak doğru kabul edilmemektedir.

Peygamber efendimize göre en güzel erkek isimleri Abdıllah, Abdurrahman, Muhammed, Hasan, Hüseyin ve peygamber isimleridir.

Kız isimleri olarak ise Ayşe, Zeynep, Hatice, Cemile ve Zehra gibi isimler güzel kabul edilir.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hz. Muhammedin En Sevdiği IsimlerPeygamber Efendimizin Sevdiği Isimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
TV8’de staj ve iş için Acunmedya Akademi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
TV8’de staj ve iş için Acunmedya Akademi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
Boomer ne demek, anlamı nedir?
Boomer ne demek, anlamı nedir?
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Kimler hacamat yapar? Hacamatın faydaları
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Kimler hacamat yapar? Hacamatın faydaları
2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
OK Boomer ne demek, anlamı nedir?
OK Boomer ne demek, anlamı nedir?

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Çipli kimlik kartı kaybettim, kimlik kartı kayıp ücreti ne kadardır? 2021
Gönül Dağı dizisi Zahide (Ecem Özkaya) kimdir?
Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı dizisi konusu ve çekim yeri
Güncel gümüş fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Andorra yaşam şartları nasıl? 2021 Andorra asgari ücretleri
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
30.000 tl ye alınabilecek arabalar ve markaları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.