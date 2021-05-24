Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki: ‘’Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.’’ (Ebu Davud, Edeb 69)

Bu kapsamda sizlere peygamber efendimizin en sevdiği isimleri derledik.

Peygamber efendimizin en sevdiği isimler

Peygamber efendimizin belirttiği üzere kıyamet gününde herkes ismi ve babasının ismiyle çağrılacağı için isimler güzel seçilmelidir. Kimse Allah’ın sevmeyeceği bir isimle onun karşısına çıkmak istemez.

Allahü Azimüsşan’ın has isimleri olan Allah ve Rahman isimleri, kişilere isim olarak verilmez. Yalnızca Abdullah ve Abdurrahman şeklinde verilebilir.

Öneğin Kerim, Halim ve Kadir gibi kelimeler insanlara isim olarak verilebilir. Bu isimlerin başına (Abd) kelimesi eklenerek söylemek ise daha güzeldir. Abd kelimesini ekleyerek Kerim’i Abdülkerim, Kadir’i Abdülkadir olarak söylenebilir.

Rabbimiz insanlara ‘’Allah, Rahman, Halık’’ gibi isimlerin verilmesini yasaklamıştır. Bununla birlikte ‘’Rahim, semi, basir, kerim’’ gibi isimlendirmelerine cevaz vermiştir.

İnsanlara isim verirken Allah’a mahsus bir vasfı ifade eden isim ve sıfatlar kullanılmamalıdır. Öneğin ‘’Halık, Samed, Bâki, Ebedi, Ezeli, Rezzak, Mütekebbir, Evvel, Ahir, Zahir, Batın, Allamu’l,ğuyub’’ gibi isimleri kullanmak doğru kabul edilmemektedir.

Peygamber efendimize göre en güzel erkek isimleri Abdıllah, Abdurrahman, Muhammed, Hasan, Hüseyin ve peygamber isimleridir.

Kız isimleri olarak ise Ayşe, Zeynep, Hatice, Cemile ve Zehra gibi isimler güzel kabul edilir.