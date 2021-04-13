İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Peygamber Efendimizin Ramazanda okuduğu dua ve Ramazan'da okunacak dualar

11 ayın sultanı Ramazan ayına girmemiz ile beraber Müslümanlar bu ayın huzuru ile coşkusunu yaşamayı istiyorlar. Bu mübarek Ramazan ayında okunması gereken dua ile sureleri birçok vatandaş aranıyor. İşte, Peygamber Efendimizin Ramazan’da okuduğu dua ve Ramazan’da okunacak dualar…

13 Nisan 2021 Salı 23:08
Peygamber Efendimizin Ramazanda okuduğu dua ve Ramazan'da okunacak dualar
Takip Et:

Ramazan Ayında okunması gereken dua ile sureler

 

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

 

Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

"Allahım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver." (Müslim, "Zikir", 35)

"Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)

"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 50)

"Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 73)

"Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman pişman olanlardan eyle. (Ibn Ma - ce, "Edep", 57)

Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, "Dua", 73)

"Allahım nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Rızanı umarak, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. Allahım indirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim." (Buharî, "Deavat", 7)

"Ey Allahım kötü ahlâklı olmaktan, kötü işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım." (Tirmizî, "Dua", 126)

"Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim." (Müslim, "Zikir", 72)

"Allahım! Bana iyi işler nasip eyle. İşlerimi senin rızana mahsus kıl. İçine gösteriş ve yalan karışmasından sakındır." (Hazreti Ömer)

Allahım! Bütün güzellik ve iyiliklerin hepsini senden isterim. Bütün çirkinlik ve kötülüklerin hepsinden sana sığınırım." (Hazreti Ayşe)

Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘in okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar

Okunuşu: Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

(Buhârî, De'avât, 55)

Okunuşu: Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.

Anlamı: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.

(Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900)

Okunuşu: Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.

Anlamı: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.

(Müslim, Zikir ve Dua, 35)

Okunuşu: Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr.

Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle."

(Hâkim, De'avât, No:1878)

Okunuşu: Allâhümme elhimnî ruşdî ve e'ıznî min şerri nefsî.

Anlamı: Allah'ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

(Tirmizî, De'avât, 70)

Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in okuduğu Ramazan duası

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."



Son Güncelleme: 13.04.2021 23:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazandaOkunacakDualarPeygamberEfendimizinOkuduğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaz çıkarmak (osurmak), geğirmek, kusmak orucu bozar mı?
Gaz çıkarmak (osurmak), geğirmek, kusmak orucu bozar mı?
Fitre ne kadar? 2021 Fitre kimlere verilir, verilmez?
Fitre ne kadar? 2021 Fitre kimlere verilir, verilmez?
Kur'an-ı Kerim Hatime başlarken nasıl dua edilir? Hatime başlamadan okunacak dualar nelerdir?
Kur'an-ı Kerim Hatime başlarken nasıl dua edilir? Hatime başlamadan okunacak dualar nelerdir?
Tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur?
Tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur?
Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? Kısmi kapanmada lokantalar açık olacak mı?
Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? Kısmi kapanmada lokantalar açık olacak mı?
İftar duası nasıl yapılır?
İftar duası nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Rachid Ghezzal'ın bonservisi alınacak mı?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
2021 Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
2021 Nisan 3. faz 1000 lira nakdi destek ödemeleri için başvurular başladı! e- Devlet 1000 TL yardım başvurusu
3003 Nitelik kodu nedir? 3003 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?
Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?
e-Devlet'ten alınan mezun belgesi diploma yerine geçer mi? e-Devlet ile diploma sorgulama yapılır mı?
Pil kapasitelerine göre şarjı en uzun giden akıllı telefonlar
7307 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Arıza dizisi Seda karakteri kimdir? Eda Şölenci kimdir, nereli, kaç yaşında?
Canlı izle Kayserispor Antalyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Antalya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Niyet ettikten sonra ezan okunmadan yenilir veya su içilir mi?
Bebeğin kan grubu anne karnında öğrenilebilir mi? Bebeklerde kan grubu öğrenme dönemi
Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman?
Rüyada kuzu görmek ne demektir? Rüyada kuzu görmek anlamı, tabiri nedir?
Engelli maaşı kimlere verilir, engelli maaşı şartları nelerdir? 2021 engelli maaşı nasıl alınır?
Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli? Araç kiralama kriterleri
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2021
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
Bim ürünlerinden Miele süpürge özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.