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Peygamber Efendimiz'in Kadir gecesinde okuduğu dualar

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi için hazırlıklar başladı. Kur’an-ı Kerim’i Hz. Muhammed’e (s.a.s) Allah (c.c) tarafından indirilen gecede Müslüman alemi mübarek gece için çeşitli ibadetleri araştırıyor. Peygamber Efendimiz ’in Kadir gecesinde okuduğu dualar İslam alemi tarafından merak ediliyor. İşte Kadir gecesi için Hz. Peygamber Efendimiz ‘in mübarek Kadir gecesi için okuduğu dualar haberimizde yer alıyor.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:09
Peygamber Efendimiz'in Kadir gecesinde okuduğu dualar
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Her yıl düzenli olarak Müslüman alemi için ibadetlerle kutlanan Kadir Gecesi için İslam alemi hazırlıklarına başladı. 2021 yılı için 8 Mayıs’a denk gelen Kadir Gecesine çok az bir süre kala vatandaşlar ibadetler için çeşitli dualar arıyor. İşte Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e (s.a.s) indiği gecede Peygamber Efendimiz ‘in ettiği dualar haberimizde

Peygamber Efendimizin kadir gecesi duası

Allah'ın (c.c) isminin bolca zikredildiği, Müminlerin yardımlaştığı, ellerin semaya açıldığı Kadir Gecesi, nurlarla geçer. Hz. Peygamber'in o gece her zamandan daha çok ibadet ettiği söylenmiştir. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed (s.a.v) şu şekilde dua edilmesini önermiştir:

Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni."

- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu.

Hazret-i Âişe (r.a.) ilettiği Peygamberimiz (asm)'in Kadir gecesi duası..

Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam;

"Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin.' buyurdu.

Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, bolca Kur’an-ı Kerim okumak ve nafile veya kaza namazları kılmak, tesbihatlar çekerek ibaddetler yapılabilir.  Kadir Gecesi'nde başlıca yapılabilecek ibadetler şu şekildedir;Süfyan-ı Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir.

1- Dua Etmek

2- Kaza Ve Kadir Gecesi Namazı Kılmak

3- Kur'an-ı Kerîm Okumak

4- Tevbe İstiğfar Etmek

5- Peygamber Efendimize Salat-u Selam Getirmek

6- Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak

7- Allah'ı Çokça Zikretmek

8- Sadaka Vermek

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

 




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiPeygamber EfendimizDua
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