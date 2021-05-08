Peygamber Efendimiz'in Kadir gecesinde okuduğu dualar

Her yıl düzenli olarak Müslüman alemi için ibadetlerle kutlanan Kadir Gecesi için İslam alemi hazırlıklarına başladı. 2021 yılı için 8 Mayıs’a denk gelen Kadir Gecesine çok az bir süre kala vatandaşlar ibadetler için çeşitli dualar arıyor. İşte Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e (s.a.s) indiği gecede Peygamber Efendimiz ‘in ettiği dualar haberimizde

Peygamber Efendimizin kadir gecesi duası

Allah'ın (c.c) isminin bolca zikredildiği, Müminlerin yardımlaştığı, ellerin semaya açıldığı Kadir Gecesi, nurlarla geçer. Hz. Peygamber'in o gece her zamandan daha çok ibadet ettiği söylenmiştir. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed (s.a.v) şu şekilde dua edilmesini önermiştir:

Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni."

- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu.

Hazret-i Âişe (r.a.) ilettiği Peygamberimiz (asm)'in Kadir gecesi duası..

Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam;

"Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin.' buyurdu.

Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, bolca Kur’an-ı Kerim okumak ve nafile veya kaza namazları kılmak, tesbihatlar çekerek ibaddetler yapılabilir. Kadir Gecesi'nde başlıca yapılabilecek ibadetler şu şekildedir;Süfyan-ı Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir.

1- Dua Etmek

2- Kaza Ve Kadir Gecesi Namazı Kılmak

3- Kur'an-ı Kerîm Okumak

4- Tevbe İstiğfar Etmek

5- Peygamber Efendimize Salat-u Selam Getirmek

6- Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak

7- Allah'ı Çokça Zikretmek

8- Sadaka Vermek

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)