Peygamber Efendimizin iftarda yaptırdığı dualar hangileri? İftar duası

11 ayın sultanı ramazan ayı geldi çattı. Bu mübarek ayda oruç tutan vatandaşlarımız dini konuları merak etmeye başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız dini konuları merak etmeye başladı. Müslümanlar iftarda yapılacak Arapça ve Türkçe duaları merak ediyor. Müminler Peygamber Efendimizin iftarda hangi duaları okuduğunu merak ediyor.

Ramazan ayı geldi. Ramazan ayında Müslümanlar bol bol ibadet edecek. Oruçlar hurma ile açılacak. Hurmadan sonra bir miktar su içilecek. Çünkü peygamber efendimiz oruç açarken böyle yapardı.

Bugün itibari ile akşam ezanı okununca iftarlar açılacak. Bundan dolayı Müslüman vatandaşlar iftarda edilecek Türkçe ve Arapça duaları merak etmeye başladı. Vatandaşlarımız peygamber efendimizin iftarda hangi duaları okuduğunu merak etmeye başladı.

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Anlamı şudur: ‘’Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.’’

Peygamber Efendimiz orucunu açtıktan sonra ise şunları söylerdi:

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

İftarda Hangi Dualar Edildi?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İftardan Sonra Hangi Dualar Okunur?

Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı

Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Peygamber Efendimiz Nasıl Oruç Açıyordu?

Alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed, iftarlarda orucunu açardı. Orucunu açarken hep hurma yerdi. İftar açarken genellikle ateş dokunmamış yiyecekleri yerdi. Selman İbn-i mir (r.a.), Peygamber Efendimizin orucuyla ve iftarıyla alakalı şunları rivayet etmektedir:

‘’Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.’’

Ebu Davud tarafından aktarılan bilgilere göre Peygamber Efendimiz şunları yapardı:

‘’Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.’’

Bizler de inananlar olarak Peygamber Efendimizin sünnetlerini bu özel ayda yerine getirelim. Ayrıca iftarda da onun yaptığı duaları yapalım.