Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?

Oruç ibadeti sevabı en çok olan ibadetlerden biridir. Bu gece ilk sahur yapılacak. Mübarek Ramazan ayında Peygamberimizin sahurda ne yediği merak edilmiştir.

Peygamberimizin sahur vakti yedikleri

Sahur, imsak vaktinden önce gece yenilen yemektir.

Hz. Muhammed, sahurda genel olarak hurma ve su tüketirdi. Ailesi ve kendisi diğer sahabeler gibi beslenirdi. Yemeği olmadığı zaman yemez, bulunca da yemeğini paylaşırdı. Peygamberimiz hiçbir zaman aşırılığa kaçmamıştır.

Sahurda ne yenir?

Yumurta tok tutan ve enerji veren bir besindir. Sahurda omlet veya menemen olarak tüketilebilir.

Ceviz, uzun süre tok tutar ve açlığa bağlı unutkanlığı önler. Sahur vakti 2-3 adet ceviz tüketilebilir.

Tam tahıllı ekmek ile beyaz peynirli tost yapılabilir. Tam tahıllı ekmek, beyaz ekmeğe göre daha çok tok tutar.

Bir bardak süt, gün boyunca yetecek kalsiyum ve protein ihtiyacını karşılar. İştah keser ve metabolizmayı yavaşlatır.

Hurma, enerji kaynağı olan glikozu dengelemektedir. İftardan sonra 2-3 adet hurma tüketmek enerji depolamaya katkıda bulunur.

Chia tohumu, bol miktarda lif, kalsiyum, protein, antioksidan ve omega 3 içermektedir. Enerjinin düşmesini engeller. Su ile temas edince şişer ve tok tutar. Bu tohum süt, yoğurt veya suyla karıştırılıp tüketilebilir.

Yulaf ezmesi, glisemik endeksi düşük bir besindir. Kan şekerini dengeler ve enerji verir.

İmsak ne?

İmsak kelimesi Arapça’da kendini tutmak demektir. Orucun asıl amacı da budur. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç esnasında yasaklardan uzak durmanın başladığını belirtir. İmsak vakti, tan yerinin ağarması vaktidir ve bu andan sonra yatsı namazı vakti çıkarak sabah namazı vakti başlamıştır. Bu vakitte sahur biter ve oruç başlar.