Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları

Peugeot Nisan ayı otomobil kampanyası

Peugeot Türkiye’de Nisan ayına özel kampanyalar ile araba almak isteyenlere avantajlarını sunmaya devam ediyor. Bazı modellerde 200.000 TL’ye kadar %0,99 faiz ile, 508 modelde ise bir yıllık akaryakıt hediyesi sunuyor. Hafif ticari ailesinde 100.000 TL için %0,99 faiz oranı sunuyor.

Nisan ayına özel olarak Peugeot, aşağıda belirtilen kampanyalar ile karşımıza çıkıyor.

- Dizel otomatik yeni Peugeot 208’de %0,99 faiz oranı

-1.2 PureTech benzinli motor olan Peugeot SUV 2008’de 50.000 TL için %0,99 faiz oranı

-Balck Pack seçeneği ile Peugeot 3008’de 100.000 TL için %0,99 faiz fırsatı

-1.5 BlueHDİ Dizel motor olan yeni Peugeot SUV 5008’de 200.000 TL için %0,99 faiz imkanı

-Peugeot 508’de 140.000 TL için yine %0,99 faiz imkanı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi verilmektedir.

- Peugeot 308’de 229.500 TL’den başlayan fiyatlar

-Peugeot Rifter’da 80.000 TL için sıfır faiz ve Peugeot hafif ticari araçlar için 100.000 TL %0,99 faiz fırsatı sunulmaktadır.