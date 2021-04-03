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Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları

Peugeot Nisan ayında, araba sahibi olmak isteyenlere fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Peugeot otomobile sahip olmak isteyen kişiler, Nisan ayına özel olan kampanya fırsatlarından yararlanabilirler. Bir çok otomobilde %0,99 faiz oranı ve akaryakıt hediyesi verilmektedir. Peugeot Nisan ayı kampanyası ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:50
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları
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Peugeot Nisan ayı otomobil kampanyası 

Peugeot Türkiye’de Nisan ayına özel kampanyalar ile araba almak isteyenlere avantajlarını sunmaya devam ediyor. Bazı modellerde 200.000 TL’ye kadar %0,99 faiz ile, 508 modelde ise bir yıllık akaryakıt hediyesi sunuyor. Hafif ticari ailesinde 100.000 TL için %0,99 faiz oranı sunuyor. 

Nisan ayına özel olarak Peugeot, aşağıda belirtilen kampanyalar ile karşımıza çıkıyor. 

- Dizel otomatik yeni Peugeot 208’de %0,99 faiz oranı

-1.2 PureTech benzinli motor olan Peugeot SUV 2008’de 50.000 TL için %0,99 faiz oranı

-Balck Pack seçeneği ile Peugeot 3008’de 100.000 TL için %0,99 faiz fırsatı 

-1.5 BlueHDİ Dizel motor olan yeni Peugeot SUV 5008’de 200.000 TL için %0,99 faiz imkanı

-Peugeot 508’de 140.000 TL için yine %0,99 faiz imkanı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi verilmektedir.

- Peugeot 308’de 229.500 TL’den başlayan fiyatlar

-Peugeot Rifter’da 80.000 TL için sıfır faiz ve Peugeot hafif ticari araçlar için 100.000 TL %0,99 faiz fırsatı sunulmaktadır. 

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 15:50
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Anahtar Kelimeler:
PeugeotNişanOtomobilKampanya
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