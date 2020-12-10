Pesto sosu nasıl yapılır, pesto sosu malzemeleri ve tarifi

Pesto sosu tarifi son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Pesto sosu fesleğen, parmesan peyniri ve zeytinyağı ile yapılmaktadır.
Pesto sosu malzemeleri
6 diş sarımsak
Deniz tuzu
100 gram çam fıstığı
100 gram parmesan peyniri
2 su bardağı zeytinyağı
2 demet fesleğen
4 çay kaşığı tuz
Pesto sosu nasıl yapılır?
Fesleğeni yıkadıktan sonra yaprağı ve dalları ayrılır. Yaprakların kuruduktan sonra, parmesan peynirini rendeleyin. Fıstığı karamel şekline gelene dek ateşte kavurun ve soğumasını bekleyin. Zeytinyağı, sarımsak, tuz, biber, fesleğen, fıstık ve parmesan peynirini karıştırın ve blenderdan geçirdikten sonra sos hazır hale gelecektir.
Pesto sosu yemeklerde makana, pizza, kanepe, salata ve ızgaralarda sıkça kullanılır ve yemeğe lezzet katmaktadır.