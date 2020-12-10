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Pesto sosu nasıl yapılır, pesto sosu malzemeleri ve tarifi

Pesto sosu nasıl yapılır, Pesto sosu nerelerde kullanılır soruları son günlerde sıkça araştırılıyor. Pesto sosu birçok yemekte kullanılan özel bir sostur.

10 Aralık 2020 Perşembe 17:08
Pesto sosu nasıl yapılır, pesto sosu malzemeleri ve tarifi
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Pesto sosu tarifi son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Pesto sosu fesleğen, parmesan peyniri ve zeytinyağı ile yapılmaktadır.

Pesto sosu malzemeleri

6 diş sarımsak

Deniz tuzu

100 gram çam fıstığı

100 gram parmesan peyniri

Karabiber

2 su bardağı zeytinyağı

2 demet fesleğen

4 çay kaşığı tuz

Pesto sosu nasıl yapılır?

Fesleğeni yıkadıktan sonra yaprağı ve dalları ayrılır. Yaprakların kuruduktan sonra, parmesan peynirini rendeleyin. Fıstığı karamel şekline gelene dek ateşte kavurun ve soğumasını bekleyin. Zeytinyağı, sarımsak, tuz, biber, fesleğen, fıstık ve parmesan peynirini karıştırın ve blenderdan geçirdikten sonra sos hazır hale gelecektir.

Pesto sosu yemeklerde makana, pizza, kanepe, salata ve ızgaralarda sıkça kullanılır ve yemeğe lezzet katmaktadır.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 17:08
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Anahtar Kelimeler:
PestoSos
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