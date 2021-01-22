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Peş Peşe karbonmonoksit faciası! Sobadan sızan gaz, 5 can aldı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan karbonmonoksit faciası sonrasında 5 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

22 Ocak 2021 Cuma 10:29
Peş Peşe karbonmonoksit faciası! Sobadan sızan gaz, 5 can aldı
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Kış aylarında ısınmak için yakılan sobalar ile birlikte karbonmonoksit zehirlenmeleride yaşanmaya devam ediyor. Son karbonmonoksit faciası Şanlıurfa ve Adıyaman'dan peş peşe geldi ve toplamda 5 kişi hayatını kaybetti.

YAŞLI ÇİFT VE TORUNLARI HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da yaşayan yaşlı bir çift ve torunlarından uzun süre haber alınmaması üzerine çiftin yakınları polise ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler 112 sağlık personeli ile birlikte çiftin evine gitti ve kapıyı kırdıklarında 75 yaşındaki yaşlı çift ile 11 yaşındaki torunlarının cansız bedenlerini buldu. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan gaz ile zehirlendiği tespit edildi. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen ailenin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bir diğer karbonmonoksit zehirlenmesi haberi ise Adıyaman'da yaşandı. Kentte oturan Yıldırım çifti havanın iyice soğumasıyla birlite sobayı yakıp, uykuya daldılar. Rıfat Yıldırım isimli vatandaş sabah kalktığında midesi bulandığı ve kendini iyi hissetmediği için 112 sağlık personeline durumu ihbar etti. Eve acil gelen ekipler çiftin çocukları 16 yaşındaşı Dilan  ile 11 yaşındaki Muttalip'in  sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Rıfat ve Melahat Yıldırım çifti ile diğer çocukları Talha ise hastaneye kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 10:29
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Anahtar Kelimeler:
Karbonmonoksit FaciasıSoba Zehirlenmesi
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