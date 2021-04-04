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Pes dedirten olay! Yalova'da pozitif hastalar sokakta yakalandı

Çok yüksek riskli iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alırken, kontrollerin sıklaştırıldığı ilde çarşıda korona-virüs testi pozitif çıkan 2 kişinin hiç bir şeyleri yokmuş gibi gezerken HES kontrolüne takıldı. Umursamaz tavırları ise pes dedirtti.

04 Nisan 2021 Pazar 13:10
Pes dedirten olay! Yalova'da pozitif hastalar sokakta yakalandı
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Yalova’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre son zamanlarda vaka sayısında artış olan ve kırmızı renkli yüksek riskli iller arasında olan Yalova’da denetimler sıklaştırıldı. Görevli ekiplerin HES sorgulamasında 2 kişi pozitif çıkarken pozitif saptanan kişiler ambulans ile hastaneye götürüldü. Haklarında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan yakalanan kişilerin umursamazca sokakta gezmesi ise pes artık dedirtti. Risk haritasının güncellenmesi ile 58 ilin kırmızı olduğu haritada hafta sonu yasakları geri geldi. Yalova’nın da içerisinde bulunduğu bu ilerde denetimler aralıksız devam ediyor. Yalovalı vatandaşlar kimsenin kurallara uymamasına isyan ederken durumun bu şekilde daha kötüye gideceğini söyledi. Kırmızı iller kategorisinde Yalova 3. Sırada yer almakta.



Son Güncelleme: 04.04.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
YalovaVaka
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