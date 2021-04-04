Pes dedirten olay! Yalova'da pozitif hastalar sokakta yakalandı

Yalova’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre son zamanlarda vaka sayısında artış olan ve kırmızı renkli yüksek riskli iller arasında olan Yalova’da denetimler sıklaştırıldı. Görevli ekiplerin HES sorgulamasında 2 kişi pozitif çıkarken pozitif saptanan kişiler ambulans ile hastaneye götürüldü. Haklarında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan yakalanan kişilerin umursamazca sokakta gezmesi ise pes artık dedirtti. Risk haritasının güncellenmesi ile 58 ilin kırmızı olduğu haritada hafta sonu yasakları geri geldi. Yalova’nın da içerisinde bulunduğu bu ilerde denetimler aralıksız devam ediyor. Yalovalı vatandaşlar kimsenin kurallara uymamasına isyan ederken durumun bu şekilde daha kötüye gideceğini söyledi. Kırmızı iller kategorisinde Yalova 3. Sırada yer almakta.

