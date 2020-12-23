Pes dedirten olay! Antalya'da 'korona partisi'

Yaşanan koronavirüs hastalığı sebebiyle günlük vaka sayılarının 30 bine dayandığı bu süreç yapılan tüm uyardı ve kesilen idari para cezalarına rağmen tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyaya bugün düşen görüntüler, izleyenlere 'pes artık' dedirtti.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

'Da kaydedilen görüntülerde Muratpaşa ilçesinin en işlek caddelerinde yaklaşık 50 kişiden oluşan bir grup insan sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yaktıkları meşaleler ile eğlendi.

Yaşana hastalık sürecini umursamayan grup çılgınca eğlenirken maske takmamasıda iyice tepkilere sebep oldu. Görüntüleri kaydeden bir vatandaş ise çekim sırasında mesafe sıfır’ diyerek tepki gösterdi. Şuursuzca yapılan eğlencenin yılbaşı etkinliği olduğu iddia edildi.