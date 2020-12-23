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Pes dedirten olay! Antalya'da 'korona partisi'

Koronavirüs pandemisi süreciyle yapılan tüm uyarılara kulak asmayan bazı grupla tepki çekmeye devam ediyor. Antalya'da kaydedilen görüntüde yaklaşık 50 kişiden oluşan grup mesafe kuralını hiçe sayarak terasta yılbaşını kutladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:38
Pes dedirten olay! Antalya'da 'korona partisi'
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Yaşanan koronavirüs hastalığı sebebiyle günlük vaka sayılarının 30 bine dayandığı bu süreç yapılan tüm uyardı ve kesilen idari para cezalarına rağmen tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyaya bugün düşen görüntüler, izleyenlere 'pes artık' dedirtti.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Antalya'Da kaydedilen görüntülerde Muratpaşa ilçesinin en işlek caddelerinde yaklaşık 50 kişiden oluşan bir grup insan sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yaktıkları meşaleler ile eğlendi.

Yaşana hastalık sürecini umursamayan grup çılgınca eğlenirken maske takmamasıda iyice tepkilere sebep oldu. Görüntüleri kaydeden bir vatandaş ise çekim sırasında mesafe sıfır’ diyerek tepki gösterdi. Şuursuzca yapılan eğlencenin yılbaşı etkinliği olduğu iddia edildi.



Son Güncelleme: 23.12.2020 17:38
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKoronavirüsYılbaşı Partisi
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