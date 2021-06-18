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Perşembe Yaylası nerededir, nasıl gidilir?

Türkiye doğal güzellikler bakımından dünyadaki en zengin ülkelerden bir tanesidir. Ülkemizde bulunan doğal güzelliklerden biri olan Perşembe Yaylası da son zamanlarda popülerliğini oldukça artırmış durumdadır. Perşembe Yaylasında çok fazla doğa aktiviteler yapma imkanı vardır. Ülkemizde bulunan Perşembe Yaylası olağanüstü bir manzaraya sahip olan doğa harikası bir yayladır. Bu yüzden de bu yaylaya gelerek vakit geçiren ve muhteşem manzarası ile fotoğraf çektirenler epey bir fazladır. Bin 500 rakımı olan yaylarımızdan bir tanesidir. Perşembe Yaylası, Karadeniz Bölgesine ait olan en güzel yaylalardan biridir. Buraya gelip görmek isteyenler de Perşembe Yaylası’na nasıl gidileceğini merak ediyorlar. Bizde bu konuyu sizin için haberimizde araştırdık.

18 Haziran 2021 Cuma 01:22
Perşembe Yaylası nerededir, nasıl gidilir?
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Türkiye de bulunan doğal güzellik Perşembe Yaylası nerededir?

Perşembe Yaylası Ordu’da bulunmaktadır. Ordu ilimizin Aybastı ilçesinde bulunan bir doğa harikasıdır.

Peki Perşembe Yaylasına nasıl gidilmektedir?

Perşembe Yaylasına gidebilmek için altenatif pek çok güzergah kullanılabilir. Ayrıca Perşembe Yaylasına hem özel araçlar ile hem de toplu taşıma araçları kullanılarak da gidilebilmektedir. Ordu’ya gelindikten sonra Perşembe ilçesine giden yolu gösteren tabelaları takip etmek gerekiyor. Perşembe ilçesine giriş yapıldıktan sonra isterseniz bundan sonrası için navigasyonu kullanabilirsiniz ve navigasyonu açtıktan sonra da hızlı bir şekilde Perşembe Yaylasına ulaşmış olursunuz. Perşembe ilçesinden Perşembe Yaylasına varmak için yaklaşık olarak yarım saat kadarlık bir mesafe bulunmaktadır.  

Ayrıca ilçede Perşembe Yaylasına giden toplu taşıma araçları da mevcuttur. Dilerseniz Perşembe Yaylasına gitmek için tur şirketlerine de katılabilirsiniz. Ordu merkezde bulunan tur şirketleri ile anlaşma yaparak Perşembe Yaylasına doğrudan bir ulaşım imkanı da sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Perşembe Yaylasına gitmek için tur şirketlerinden yararlanmak istemiyorsanız Ordu merkeze geldikten sonra Perşembe Yaylasına giden otobüsleri, midibüsleri ve minibüsleri de kullanabilirsiniz. Perşembe ilçesine vardıktan sonra ikinci bir aktarma yaparak da Perşembe Yaylasına giden minibüs ve otobüslere binerek de yaylaya gidebilirsiniz.

Perşembe Yaylası ile ilgili bilmeniz gereken bazı bilgiler

Perşembe Yaylası Ordu’nun Aybastı ilçesine tam olarak 17 km uzaklıkta bir yerdedir ve 1500 rakımlık bir yayladır. Özellikle de yaz mevsiminde ülkemizde en çok ziyaret edilen ve gezilen yaylalarımızdan bir tanesidir. Perşembe Yaylası içerisinde yemyeşil bir bitki örtüsü vardır. Çok ilginç bir menderesi vardır ve şehrin önemli bir turizm kaynağı halindedir. İlkbahar aylarının başlaması ile birlikte Perşembe Yaylası da ziyaretçilerini kabul etmeye başlıyor. Bir doğa harikası olan bu yayla hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin çok beğendikleri ve ilgi duydukları bir konuma sahiptir.

Perşembe Yaylası özellikle de Türklerin Malazgirt zaferinden sonra Anadolu topraklarında ilk yerleştikleri yaylalardan bir tanesi olarak biliniyor. İçerisinde bulunan çok fazla sayıdaki doğal göllerin de olduğu kabul edilen Perşembe Yaylası ayrıca şelaleleri ile de oldukça ünlü bir yayladır. Turizm merkezi açısından da önemli bir paya sahip olan yaylanın içerisinde konaklamak için yapılmış apart ve pansiyonlar mevcuttur.  Yani bu yaylaya gelerek vakit geçirdikten sonra isterseniz günü birlik olarak isterseniz de apart ve pansiyon gibi konaklama imkanı olan yaylada birkaç gün daha kalabilir ve eşsiz manzarasının ve temiz havasının keyfini çıkarabilirsiniz. Apart ve pansiyonların dışında yayla içerisinde market ve restoranlar da bulunuyor. Böylece her türlü ihtiyacınızı da bu şekilde karşılayabilmenize olanak sağlayan bir yayladır. Perşembe Yaylası doğa ile baş başa kalmak isteyenler ile yeşillik alanları çok sevenlerin ilgi odağı haline geldiği bir yayladır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 01:22
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Anahtar Kelimeler:
Perşembe YaylasıOrduYayla
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