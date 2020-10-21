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Perşembe günlük burç yorumları! (22.10.2020) Günün burç yorumları: Aşk sağlık ve kariyer yorumları

Haber okurlarının merakını uyandıran günlük burç yorumları! () Günün burç yorumları: Aşk sağlık ve kariyer yorumları haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 21.10.2020 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:48
Perşembe günlük burç yorumları! (22.10.2020) Günün burç yorumları: Aşk sağlık ve kariyer yorumları
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Haftalık planlarını yapan pek çok astroloji inananı planlarını yapmadan önce günlük burç yorumlarını okumakta.

Koç burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İş değişikliği düşüncesi içerisindeyseniz biraz daha sabretmeniz gerekmektedir. Çünkü bu düşünce şu an doğru bir karar olmayacaktır. Özel hayatınızda ki tutarsız tavırlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Partneriniz ani duygu değişimlerinize ayak uydurmakta zorlanıyor. Ekonomik alanda kendinizi tutmanız gereken bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

Boğa burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İş hayatınızda ki çalışkanlığınızın karşılığını kısa süre içerisinde terfi alarak veya ödüllendirilerek karşılığınızı alabilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız çok küçük sıkıntıları içinize atarak kendinizi sessizliğe bürünmüş kılıyorsunuz. Buda partnerinizin sinirlenmesi ve işlerin daha da ciddileşmesine neden oluyor. Daha konuşmacı olarak bu sorunu çözebilirsiniz.

İkizler burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Son zamanlarda ki iş yoğunluğunuz sizi çok bunaltmışa benziyor. Yoğunluktan kendinizi salmış durumdasınız. Aile ve arkadaş çevreniz iş yoğunluğunuzu anlamıyor ve onları geçiştirdiğinizi düşünerek size kızıyorlar. Kendinize ve çevrenize zaman ayırmak sizi rahatlatacaktır. Aşk hayatınızda geçmişte kalanı geçmişte bırakmanız gerekiyor.

Yengeç burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Üstesinden gelemeyeceğiniz konularda söz vermekten kaçınmanız gerekiyor. Sonuç olarak her şeye yetişemezsiniz. Dışarıya yansıttığınız sert maskenizin altında hassas bir çocuk yüreği taşıyorsunuz. Yalnız kaldığınızda geçmişinize takılıyor kendinizi üzüyorsunuz. Artık ileriye bakmanız gerekiyor.

Aslan burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İş hayatınızda ki yoğunluk sizi çevrenizden uzaklaştırmış durumda. Kendinize ve çevrenize zaman ayırmamak sizi günden güne daha da geriyor. Gün içerisinde sıkıntı yaşamanız olası görünse de bu sorunları özel hayatınıza yansıtmamanız çok önemli. Stresten dolayı baş ağrıyı yaşayabilirsiniz.

Başak burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu


Yoğun bir tempodan sonra rahatlamaya başlayacaksınız. Akşama doğru sevdiğiniz insanlarla sohbet ortamları sizi rahatlatacaktır. Özel hayatınızda ki sorunlarda ılımlı davranırsanız kolaylıkla çözüme ulaşabilirsiniz.

Terazi burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İş hayatınız ile özel hayatınızı birbirinden ayırmanız gerekmektedir. İş yaşamınızda aşktan uzak durarak sadece işinize odaklanmalısınız. Aksi takdirde çok ciddi sıkıntılar çekebilirsiniz. Sosyal hayattan biraz uzaklaşmak iyi gelecektir.

Akrep burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Hayatınızda ki monotonluktan çok sıkılmışsınız. İş ve ev arasında geçen günleriniz sizi çok sıkmış ve bıktırtmış. Aşk hayatınızda ki problemleri çözmek için biraz daha üzerine gitmeniz gerekebilir.

Yay burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Özgüveniniz ve lider tavırlarınız sizi ön planda tutsa da bundan hoşnut olmayan kişilerde bulunuyor. Bir işinizi hallederken fazla dillendirmemek çok önemli. Aşk hayatınız biraz çalkantılı ilerliyor. Partnerinizin ilgisinin size karşı azaldığını düşünerek sürekli sorun çıkarıyorsunuz. Biraz zaman tanıyın.

Oğlak burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Fazla titiz oluşunuz enerjinizi çekiyor. İş hayatınızda ki çalışkanlığınızın karşılığını göremiyorsunuz. İş değişikliği yapmanın tam zamanı diyebiliriz. Aşk hayatınızda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Kova burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İş ve sosyal hayatınızı aynı anda yürütüyor ve bundan zevk alıyorsunuz. Çok hızlı yaşamak ise sizi yorup bıktırabilir. Ailenizle birlikte fazlaca vakit geçirdiğiniz şu sıralarda aranızı daha da iyi hale getirebilirsiniz. Aşk hayatınızda ki durumlar normal gidiyor. Ilımlı tavırlarınız sayesinde uzunca bir süre devam edecek gibi duruyor.

Balık burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İş hayatınızda ki fedakarlıklarınız patronlarınız tarafından da biliniyor. Arkadaşlarınıza karşı yardımsever tavırlarınız ilişkilerinizi daha da güçlendiriyor. Aşk hayatınızda ani çıkışlarınız olabilir. Sakin kalmaya çalışarak ilişkinize ciddi yaralar vermekten kaçınmanız gerekiyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 09:48
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