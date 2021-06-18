Perma nedir, ne demektir?

Kadınlar için saçlar güzelliğin vazgeçilmez parçası arasında yer alır. Dolgun bakımlı bir saç her kadının arzu ettiği bir görünümdür. Evde kolayca yapılmasının yanı sıra kuaförlerde de yapılan perma kadınların iş ve günlük yaşantısının vazgeçilmezi arasında yer alır.

TDK’ye göre perma kelime anlamı nedir ve nasıl yazılı?

Kadınlar ve artık erkelerinde çok kullandığı bir yöntem olan perma saçlarını uzun süre kıvırcık ve dalgalı yapmanın en basit yöntemidir. Kuaförlerde de kadınların en çok tercih ettiği model arasında yer almaktadır.

TDK’ye göre Perma, saçların uzun süre kıvırcık ve dolgun kalmasını sağlayan bir işlem olarak açıklanmaktadır. Ayrıca perma ifadesinin yerine permanant ifadesi de sıklıkla kullanılmaktadır. Bütün saç tipleri için kullanılabilen bir yöntem olması nedeniyle çok sık tercih edilir.

Çok fazla merak edilen bir konu ise perma kelimesinin doğru yazılışının ne olduğundur. Yine TDK’ye göre baktığımızda kelimenin doğru yazılışının ‘perma’ olduğu açıklanmıştır. Perma ile aynı anlama gelen permanant ile aynı anlama gelmesi nedeniyle sıklıkla birbirinin yerine kullanılabilir.