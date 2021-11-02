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Perde İmal İşçisi ne iş yapar? 2021 yılında Perde İmal İşçisi maaşları ve iş ilanları

Perde İmal İşçisinin ne iş yaptığı merak ediliyor. Bu iş ile ilgilenen kişiler ne kadar maaş almaktadır? Hangi görevleri yapmaktadır? İşte konuya ilişkin detaylar...

02 Kasım 2021 Salı 19:27
Perde İmal İşçisi ne iş yapar? 2021 yılında Perde İmal İşçisi maaşları ve iş ilanları
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Perde İmal İşçisi olarak çalışan kilerin ne kadar maaş aldıkları merak konusu oldu. Bu iş ile ilgilenen kişiler nerelerde çalışmaktadır ve hangi işleri yapmaktadır? Bahsi geçen iş ile ilgilenen kişiler 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Bu yazımızda merak edilen tüm soruların yanıtlarını paylaştık. İşte Perde İmal İşçisi olan bireylerin yaptığı işler ve aldıkları maaşlar…

Perde İmal İşçisi ne iş yaptıkları, görev tanımları ve aldıkları maaş merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Perde İmal İşçisi olmak için hangi okulda ve hangi bölümde okunması gerektiği de merak ediliyor. Evlere, iş yerlerine çeşitli modellerde, farklı şekillerde perde dikenlere perde imalat işçisi denmektedir. Onlarca çeşitli perdeleri yapanlar, perde imal işçisi olarak tanımlanır.

Perde İmal İşçisi tanımı nedir?

Perde imal işçisi olanlar, farklı şekillerde, farklı modellerde ev perdesi veya herhangi bir perde tül ve katlamalı perdeler ya da özel perdeler diken kişilerdir. Bu işi yapan kişiler, evlere, çocuk odalarına, yatak odalarına, iş yerlerine her türlü mekana perde yapmaktadır.

Perde İmal İşçisi ne kadar maaş alıyor?

Perde imal işçiliği yapan kişiler aylık ortalama 4 bin 450 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek ile ilgilenen kişiler aylık minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum 9 bin 800 TL maaş almaktadır. Bu iş ile ilgilenenler İŞKUR intenet sitesi üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirler.

Perde İmal İşçisi olmak için hangi okul ve hangi bölüm okunmalıdır?

Bu iş ile ilgilenmek isteyen kişiler en az ilköğretim mezunu olmalıdır.  

Perde İmal İşçisi hangi işleri yapmaktadır?

  • Pencereye göre perde modeli belirlemek,
  • Pencereye ve modele göre ölçü almak,
  • Modele uygun kumaş seçmek,
  • Kumaş hesabı yapmak,
  • Perde kumaşını kesmek
  • Düz/basit Perde dikimi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Perde İmal İşçisi

meslek ana grubu nedir?

Perde İmal İşçisi meslek ana grubu Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek alt ana grubu nedir?

Perde İmal İşçisi meslek alt ana grubu ise Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek grubu nedir?

Bahsi geçen iş ile ilgilenenlerin meslek grubu Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Meslek birim grubu nedir?

Perde İmal İşçisi olan kişilerin meslek birim grubu ise Dokuma ve Örme Makineleri Operatörleridir. 

Perde İmal İşçisi

meslek kodu nedir?

Perde İmal İşçisi olarak görev yapan kişilerin Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Lavaş Ustası mesleğinin meslek kodu 8152.14’dir.

 


Son Güncelleme: 02.11.2021 19:27
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