Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak

Pandemi sürecin kullanımı artan intenet için çeşitli kampanyalar sürdüren operatörler, birçok içecek ve yiyecek firmaları ile anlaşarak kullanıcılarına intenet hediyeleri sunmaktadır.
Boş Yok kampanyası dahilinde 2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağında bulunan kodlar ile herkes hediyelere ulaşabilecek. Kazandırio uygulamasına yüklenen kodlar sayesinde hediyelere ulaşacak kişiler, intenet hediyesinden 101 Plus oyunu jetonuna kadar birçok hediye kazanama şansı yakalayacak.
Pepsi bedava hediye intenet için koşullar:
- Verilen intenet paketleri bir başka kullanıcıya gönderilememektedir.
- Her telefon numarasına günlük bir hediye hakkı sunulmuştur.
- 24 saat geçerli olan hediyeler, kullanılmasa dahi belirlenen süre sonunda kullanımdan kaldırılır.
- Operatörlerde olacak yoğunluk sebebiyle hediye gönderiminde gecikme yaşanabilir.
- Hediye kazanan kişilerin diğer intenet haklarından önce bu kampanya inteneti kullanılacaktır.
- Kampanya ile verilen hediye intenetler yurt içi kullanıma açıktır.
- Hediye hakkı kazanan numaraların, taşınması veya devredilmesi halinde hediye geçerliliğini yitirecektir.
Son Güncelleme: 17.08.2020 21:02