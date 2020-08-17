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Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 17.08.2020’li haberimize göz atabilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:02
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
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Pandemi sürecin kullanımı artan intenet için çeşitli kampanyalar sürdüren operatörler, birçok içecek ve yiyecek firmaları ile anlaşarak kullanıcılarına intenet hediyeleri sunmaktadır.


Turkcel, Türk Telekom ve Vodafone operatörünü kullanan kullanıcılara intenet imkanı sunmaya başlayan son firma Pepsi oldu. Boş Yok adı altında yürütülen kampanya ile başlatılan hediye intenet kampanyasında 2,5 lt Pepsi alan kişiler, kapağın altında bulunan kodlar ile hediye intenet kazanacak. 25.000 çipten 2 GB intenete kadar birçok hediye veren Pepsi, bu hediyelerden yararlanmak isteyen müşterileri için de detaylı açıklamaları yaptı.

Boş Yok kampanyası dahilinde 2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağında bulunan kodlar ile herkes hediyelere ulaşabilecek. Kazandırio uygulamasına yüklenen kodlar sayesinde hediyelere ulaşacak kişiler, intenet hediyesinden 101 Plus oyunu jetonuna kadar birçok hediye kazanama şansı yakalayacak.

Pepsi bedava hediye intenet için koşullar:

  • Verilen intenet paketleri bir başka kullanıcıya gönderilememektedir.
  • Her telefon numarasına günlük bir hediye hakkı sunulmuştur.
  • 24 saat geçerli olan hediyeler, kullanılmasa dahi belirlenen süre sonunda kullanımdan kaldırılır.
  • Operatörlerde olacak yoğunluk sebebiyle hediye gönderiminde gecikme yaşanabilir.
  • Hediye kazanan kişilerin diğer intenet haklarından önce bu kampanya inteneti kullanılacaktır.
  • Kampanya ile verilen hediye intenetler yurt içi kullanıma açıktır.
  • Hediye hakkı kazanan numaraların, taşınması veya devredilmesi halinde hediye geçerliliğini yitirecektir.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 21:02
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