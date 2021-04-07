Pepsi kodları – Nisan 2021 kullanılmamış pepsi kodu

Pepsi kodları başta Facebook uygulamaları olmak üzere birçok online ve online olmayan oyunlarda kullanılıyor. Bu oyunların arasında en bilinenler; Zula, okey, 101 plus, poker, batak ve kafatopu gibi önde gelen oyunlardır. Mynet oyunları içinde fayda sağlayan bu uygulama birde bedava intenet gibi imkanlarda sunuyor. Gireceğiniz kapak kodları aracılığı ile 250 megabayt, 1 gigabayt ve 2 gigabaytlık bedava intenet kazanabilirsiniz! Kampanyaları Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell desteklemektedir. 2021 senesinde covid-19 nedeninden dolayı evlerimizden çıkmazken en çok zaman geçirilen yer intenet haline gelmiştir. Aşağıda belirteceğimiz kodlardan herkes faydalanabilecektir…

Kullanılmamış Pepsi kapak kodları!

Öteki sayfalara nazaran bizim sayfamızda boş kapak paylaşılmamaktadır. Verilecek olan kodlar bir bir toplanarak buraya yazılmıştır. Bu kodların geldiği yer ise; kendi içtiğimiz Pepsi, lokantalar ile anlaşarak buradan kapakları toplayan arkadaşlar gibi; grup çalışması ile toplanmıştır. Sırasıyla kodlarımızı vererek sizin için faydalı olmalarını diliyoruz…

Ek olarak belirtilmesi gerekenler;

Burada yer alan bütün kodlar pepsi kapakları ve halkalarından toplanarak bir araya getirilmiştir.

ve halkalarından toplanarak bir araya getirilmiştir. Tarafınıza vereceğimiz kullanım kodları yalnızca bir kullanımlıktır.

Bu kodları ilk girenler hediyelerini almaktadır, maalesef hızlı olmayanlar bireylerin ekranlarına hata gelecektir.

Her oyunda farklı bir kural vardır. Yani pepsiler farklı hediyeler vermektedir.

Pepsiden alınan intenetler yalnızca 1 gün kullanılabilir.

Kullanılmamış Pepsi şifreleri (listelenmiş)

Sıfır pepsi kodlarını siz değerli okurlarımız için aşağıda listeledik. Her ay yepyeni kodlar ile bu sayfa güncellenmektedir. Pepsi şifreleri yenisi geldiği müddetçe güncellenir. Kampanyaların içerdiği koşullara göre farklı farklı kullanımları mevcut olmaktadır. Bu kodu kullanabilmek için en önemli etken hızdır. Hızlı olamayıp kodu sonradan kullananlar maalesef ekranlarında hata yazısını görecektir. Eğer verilen hiçbir kod çalışmaz ise yorumlardan bize ulaşarak pepsi kodunuzu talep edebilirsiniz.

Burada sağlanacak bütün kodlar bedava bir şekilde verilmektedir, yani siz değerli okurlarımızdan herhangi bir ücret talebinde bulunulmaz. Bunu da bilmeniz size faydalı olacaktır; önek vermek gerekirse, 1 pepsi kodunu Zula’da kullanırsanız aynı kodu farklı bir yerde kullanamazsınız. Kodlar yalnızca bir kere kullanılabilir ve platform farkı aranmaz. Yani kodu sadece bir platformda bir kez kullanabilirsiniz…

Ücretsiz 0 pepsi kodları! (Nisan / 2021)

Aşağıda bizim tarafımızca toplanan kapak ve halka pepsi kodları listeli bir vaziyette yer almaktadır. Kodlar devamlı şekilde güncellenmektedir. Ayrıyeten ziyaretçilerin düştüğü temel bir hata bulunmaktadır. Bu hata ise; yalnızca ilk 3 kodu girdikten sonra denemeyi bırakmaktır. Yani ziyaretçilerimiz yalnızca ilk 3 kodu denemekte ve bu kodlar çalışmaz ise diğerlerinin de boş olduğu düşünülmektedir. Yani bütün kodların denenmesinde fayda vardır. Önek vermek gerekirse; rasgele 6 kod seçilebilir ve bu 6 kod denenebilir. Yalnızca ilk 3 kodu deneme hatasına düşmeyin!

İlk 12 kodumuz; 7 Nisan 2021 tarihinde eklendi…

V81A8285Q1

51F73FMZV1

X5NFP9VFCTT

DN1HW3FC9Y

7Q3WQKQ1NZ

366YVHFWYP

F1D9FEWSRY

ZZWYQWN5VD

FW3KKQTTLT

4R18L171FE

6V78X6XE73

AKCDYW8LFF

1F7K8YN319

7ZWYXKXV9N

VD36065H4P

WP6PLC3CXE

H7AN3ERP98

8LCLK955HV

V5RAQCWMFV

W6DTE8RFX4

P4Z9Y568PK

HV1LPFDKFH

RPHWACRAD6

X9RZKZD68M

NEZ9PPV9RE

M1XTNVQQPV

MW8PPPHPTZ

CYH464VHFR

389K8EX8X5

YEQ8HWRNRR

K5KFZ4HHZ4

3MTQ3KYR7E

EX6K1XT3A4

NFL8HPQ9ZK

WA8MCQQETV

4DL8T9HTXZ

5KA7H7PSD6

7P5D6

6TQQAXHEKR

NFLLQNC89Z

7DL9T8THRP4

7W9A631T13

YLH5AD8331

Kapakların altından çıkan Pepsi kodları!

Bedava intenet gibi birçok pepsi özel içeriğinden yararlanmak için aşağıdaki kodlarımızı kullanabilirsiniz. Bunların hepsi litrelik içeceklerden çıkmıştır…

İlk 14 kod; 7 Nisan 2021 tarihinde eklenmiştir!

ENWAW18TEN

3CXMK446PF

XWHQ9X5C3K

W51FC9LZAR

PWPT499QT8

1T8E9KX1FN

MHDW7KTW8Y

8Q69WDZAP5

Q1HPWFETX9

AWXY89PE5X

36E84AHN5C

EDP1CK8M6X

1T8E9KX1FN

3W4VEY5NTZ

ADRACMV1E

WAAQ4V7TNC

3XKQVFM3DD

4P1KECKLWY

YPNTARPHCH

NFVRPREFFR

Pepsi kodları Zula oyununda nasıl kullanılır?

Zula oyuncularının istekleri üzerine Pepsi kampanyası Zula alemine geri dönmüştür. Sizde aşağıda yer alan adımları izleyip binlerce Zula Altınının sahibi olabilirsiniz!

1. Buraya tıklayarak zula adresine gidiniz. Burada Zula hesabınızla giriş yapın,

2. Profilde yer alan Pepsi kodu butonuna basınız ve giriş işlemlerini gerçekleştiriniz,

3. Karşınıza gelecek yeni pencerede Pepsi kapak ya da açma halkası altında yer alan pepsi şifresini gir ve gönder seçeneklerine tıklayın.

4. Zula Pepsi kasasının sahibi olun!

Kampanya dahilinde yer alan pepsiler; gümüş açma halkalı Pepsi 250 mililitre, 330 mililitre kutu ve 1 litrelik şişelerden alınan kapak ve halkalardan geçerli olmaktadır.

Eğer elinizde pepsi kapak kodunuz bulunmuyor ise yukarıda yer alan kodlardan birkaçını deneyebilirsiniz. Burada yer alan bütün kodlar, her zaman güncellenecektir. Bu kodları isterseniz Zula oyunu içerisinde, isterseniz öteki oyunlarda veya intenet kazanmak adına kullanabilirsiniz!

Güncel Pepsi kapak kodu ve halka kodu;

Burada yer alan kodlar yenisi geldiği müddetçe yenilecektir. Ne zaman yenileneceği ve yenilenmiş olduğu ise gerekli açıklamalarda yer almaktadır. Sizde sayfamızı ara ara ziyaret ederek Pepsi ödüllerini kaçırmazsınız!