Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı

Pendik'te silahlı olduğu söylenen bir sürücü trafikte seyir halindeyken otomobiline sürten bir aracın sürücüsüne silah çekti. Silahlı olan sürücünün otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binip gitmesi ve yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile çekildi.

Pendik Köprüsü' Sahil Yolu'na inen cadde üzerinde gerçekleşen olayda Söylenenlere göre bir sürücü lüks otomobiliyle trafikte seyir halindeyken başka bir aracın otomobiline sürtmesi sonucu sinirlenerek eline aldığı silahı ile inerek sürücüye doğru gitti. Oldukça öfkeli olduğu görülen sürücü diğer sürücüyü tehdit ederek otomobilini kontrol etti. Silahlı olduğu söylenen kişi otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşanan bu olay anı ve silahlı trafiksı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren olayı izleyenler tepki verirken kimliği tespit edilen kişi tutuklanarak sorgusu alınmak üzere karakola getirildi ve silahına el koyuldu.