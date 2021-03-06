Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı!

Pendik’te meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı. Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'nde Mustafa T. kontrolündeki 34 LPL 541 plakalı otobüs, park halindeyken hareket ederek önce kaldırıma, daha sonra caddede park halinde bulundan tıra çarptı. Yaşanan kazada otobüsün şoförü Mustafa T. Aracında sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri otobüsün şoförünü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaşanan kazada yaralanan Mustafa T. İsimli vatandaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavisi yapılmak üzere sevk edildi.