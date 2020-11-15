İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Pendik'te müteahhide silahlı saldırı

Pendik’te bir kişi nişanlısının çalıştığı dükkanın önünde beklemekte olan müteahhide sokak ortasında cebindeki silah ile saldırdı. Kurşunların hedefi olan müteahhit ağır yaralandı. Saldırgan ise yerinden kaçtı.

15 Kasım 2020 Pazar 22:32
Pendik'te müteahhide silahlı saldırı
Takip Et:

Pendik’te bir kişi nişanlısının çalıştığı dükkanın önünde beklemekte olan müteahhide sokak ortasında cebindeki silah ile saldırdı. Kurşunların hedefi olan müteahhit ağır yaralandı. Saldırgan ise yerinden kaçtı.


Pendik Kurtköy Mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda müteahhit olduğu öğrenilen bir kişi, nişanlısını almak için nişanlısının dükkanının önünde nişanlısını beklediği sırada silahlı bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Söylenenlere göre nişanlısının dükkânının önünde otomobilinin yanında beklerken kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bir anda kurşunların hedefi haline gelen müteahhit olay yerinde kanlar içerisinde kalırken silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca kaçtı.

Çevre sakinleri tarafından polis ve sağlık ekipleri arandı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 15.11.2020 22:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PendikSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti
Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti
Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti
Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem
Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem
Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı
Taksim'de koronavirüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti
Taksim'de koronavirüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti

Popüler Haberler

Açık Lise AÖL’den mezun olmak için kaç kredi lazım? AÖL mezuniyet şartları 2020
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2020
Lisans öğrencileri ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı dizisi reyting nasıl? Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan yer aldığı dizi ve film yapımları
O Ses Türkiye 2020 ne zaman yayınlanacak?
Yeni yayınlanacak olan Game Of Thrones' un yeni dizisinden sürpriz isim! Sibel Kekilli
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Kulüp dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kulüp dizisi oyuncu kadrosu
Yıldız Tilbe’nin Twitter'dan andığı Şeyh Said ve Seyit Rıza kimdir? Seyit Rıza olayı nedir?
Yemin dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yemin yeni sezonda devam edecek mi?
E-Devlet 1000 TL yardım sorgulama nasıl yapılır?
Diş fırçası temizliği nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmeli
Azer ile Karaca Evlenecek mi? Azer Kurtuluş Ölecek mi?
Elif Nur Fırat Karalar kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli yaşı kaç?
Hekimoğlu yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Hekimoğlu kaç hafta yok?
Maria ile Mustafa dizisi Eda (Canan Atalay) kimdir?
Öğretmen dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
KPSS B grubu sınavları her yıl yapılacak mı?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gerçek adı nedir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.