Pendik'te müteahhide silahlı saldırı

Pendik’te bir kişi nişanlısının çalıştığı dükkanın önünde beklemekte olan müteahhide sokak ortasında cebindeki silah ile saldırdı. Kurşunların hedefi olan müteahhit ağır yaralandı. Saldırgan ise yerinden kaçtı.
Çevre sakinleri tarafından polis ve sağlık ekipleri arandı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 15.11.2020 22:32