Pendik'te müteahhide silahlı saldırı

Pendik’te bir kişi nişanlısının çalıştığı dükkanın önünde beklemekte olan müteahhide sokak ortasında cebindeki silah ile saldırdı. Kurşunların hedefi olan müteahhit ağır yaralandı. Saldırgan ise yerinden kaçtı.

Pendik Kurtköy Mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda müteahhit olduğu öğrenilen bir kişi, nişanlısını almak için nişanlısının dükkanının önünde nişanlısını beklediği sırada silahlı bir şahıs tarafındanya uğradı. Söylenenlere göre nişanlısının dükkânının önünde otomobilinin yanında beklerken kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bir anda kurşunların hedefi haline gelen müteahhit olay yerinde kanlar içerisinde kalırken silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca kaçtı.

Çevre sakinleri tarafından polis ve sağlık ekipleri arandı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

