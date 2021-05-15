Pendik'te kolonya içen iki kardeş evlerinde ölü olarak bulundu

Pendik Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen korkunç olayda iddialara göre yabancı uyruklu 35 yaşındaki U.C ile kardeşi 37 yaşındaki Z.Ç ‘ye ulaşmayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri eve ulaştıklarında kardeşleri evlerinde yerde yatar ve hareketsiz bir vaziyette buldu. İncelemelerde hayatını kaybettikleri belirlenen kardeşlerin kolonya içtiği öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede evde herhangi bir kan ya da darp izine rastlanılmadı. Odalara bakan ekipler evin mutfak kısmında 7 tane boş kolonya şişesi buldu.

Ölen iki kardeşin kolonya içerek hayatlarını kaybettikleri düşünülürken cansız bedenler hastane morguna götürüldü. Olayı öğrenen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ve polis ekipleri tarafından fenalık geçiren vatandaşlar sakinleştirilmeye çalışıldı.

‘1 HAFTA ÖNCE BİR YAKINLARINI KAYBETTİLER’

Komşuları iki kardeşin 1 senedir o bölgede yaşadıklarını kendi hallerinde kimseye zararları olmayan kişiler olduğunu anlattı. Yaşanan olaya çok üzüldüklerini belirten komşuları kardeşlerin bundan 1 hafta önce de bir yakınlarını kaybettiklerini ve bu duruma çok üzüldüklerini anlattı. Jandarma ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

