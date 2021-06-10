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Pendik'te inanılmaz kazada motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Pendik’te bir otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya sebep olurken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:03
Pendik'te inanılmaz kazada motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu
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Pendik’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre seyri halindeki bir otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağa hatalı dönüş yaparken o esnada otomobil arkasında bulunan bir motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün sinyal vermeden hatalı şekilde dönmesi sonucunda hızla otomobile çarptı.

Gerçekleşen kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savrulurken sürücüsünün kaskının olmaması gözlerden kaçmadı. Çevredekilerin yaşanılan kazayı ihbar etmeleri ile  bölgeye  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaşa yaşanılan bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, polis ekipleri kaza ile  ilgili çalışma başlattı.


Son Güncelleme: 10.06.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
PendikKaza
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