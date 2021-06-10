Pendik'te inanılmaz kazada motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Pendik’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre seyri halindeki bir otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağa hatalı dönüş yaparken o esnada otomobil arkasında bulunan bir motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün sinyal vermeden hatalı şekilde dönmesi sonucunda hızla otomobile çarptı.

Gerçekleşen kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savrulurken sürücüsünün kaskının olmaması gözlerden kaçmadı. Çevredekilerin yaşanılan kazayı ihbar etmeleri ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaşa yaşanılan bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

