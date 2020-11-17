Pendik'te ilginç bir hırsızlık

Pendik'te gerçekleşen olayda bir çay ocağına hırsızlık için giren bir kişi önce kasadaki tüm paraları aldı daha sonra esnafın çay siparişi vermek için kullandığı cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızın el dezenfektan standını düşürüp daha sonra düzelterek olay yerinden ayrılması kameralara yansıdı.
“Esnafın çay söylediği cep telefonunu da almış”
Polise intikal eden olayda polis görüntüleri alıp incelemelerde bulundu. Görüntülerde bir kişinin dükkanın sürgülü cam kapıyı açarak içeri girdiği, bu sırada dezenfektan standını düşürdüğünü daha sonra kaldırdığını ve kasadaki paraları alıp kaçtığı görülüyor..
Son Güncelleme: 17.11.2020 10:07