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Pendik'te ilginç bir hırsızlık

Pendik’te bir hırsız çay ocağına girerek esnafın çay söylediği cep telefonunu ve kasadaki paraları çalıp kaçtı. Hırsız dükkandan çıkarken düşürdüğü el dezenfektan standını düzeltmesi ise dikkatleri çekti.

17 Kasım 2020 Salı 10:07
Pendik'te ilginç bir hırsızlık
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Pendik'te gerçekleşen olayda bir çay ocağına hırsızlık için giren bir kişi önce kasadaki tüm paraları aldı daha sonra esnafın çay siparişi vermek için kullandığı cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızın el dezenfektan standını düşürüp daha sonra düzelterek olay yerinden ayrılması kameralara yansıdı.

“Esnafın çay söylediği cep telefonunu da almış”


Çay ocağını işletmecisi olan Aydın Kacır isimli bir kişi dükkânına girdiğinde kasadaki paraların ve esnafın çay siparişinde bulunduğu cep telefonunun olmadığı görürdü. Güvenlik kameralarından görülen olayda işletmeci olan Aydın Kacır, 15-16 yaşlarındaki delikanlıların 50-100 lira için hırsızlık yapmasının yazık günah olduğunu bu gençlere yardım etmek gerektiğini onların kurtarılması gerektiğini belirtti. 

Polise intikal eden olayda polis görüntüleri alıp incelemelerde bulundu. Görüntülerde bir kişinin dükkanın sürgülü cam kapıyı açarak içeri girdiği, bu sırada dezenfektan standını düşürdüğünü daha sonra kaldırdığını ve kasadaki paraları alıp kaçtığı görülüyor..



Son Güncelleme: 17.11.2020 10:07
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Anahtar Kelimeler:
PendikHırszlık
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