Pendik’te bir araç otobüs durağında bekleyen aileye çarpıp kayıplara karıştı

KAÇANİstanbul Pendik’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre aşırı hız yapan bir pikap sürücüsü aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol üzerinde bulunan bir otobüs durağına çarptı.

Aracın durağa çarptığı sırada otobüs bekleyen 2’si çocuk 4 kişilik bir aileye çarpan pikap sürücüsü, olayın ardından aracının plakasını sökerek kayıplara karıştı. Kaza anında sürücünün yanında 2 kişi daha olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza sonrasında aileden bir kişi pikabın kasasına fırlarken, diğer fertlerden 3 kişi yola doğru savruldu. Öte yandan kaza anları çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında kazazedelerin yardımına olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza yetkililere ihbar edilirken bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

KAÇANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ağır bir şekilde yaralanan 4 kişilik ailembölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.Polis ekipleri kazayı gerçekleştirerek kaçan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.