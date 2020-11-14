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Pendik'de dehşet veren dakikalar! Kamyonetin içinde silahlı saldırıya uğradı

İstanbul'da yaşanan dehşet veren olayda, kamyonetinin içinde oturan sürücü kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından sıkılan kurşunlarla hayatını kaybetti.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:57
Pendik'de dehşet veren dakikalar! Kamyonetin içinde silahlı saldırıya uğradı
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Bir kişinin feci şeklide can verdiği olay akşam saatlerinde İstanbul Pendik'te yaşandı.

Pendik'te yol kenarına park edilp kamyonetinin içinde oturan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi beklediği sırada, yine kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden sürücü ağır yaralandı , saldırgan ise kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. 


Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede saldırıya uğrayan kişinin başına isabet eden kurşunlar sebebiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme başlattı.

Ekipler saldırıyı düzenleyen kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 14.11.2020 19:57
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulCinayet
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