Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?

Pendik Kaynarca metro hattının inşaatı sırasında patlama meydana geldi. Medyaya da yansıyan patlama hakkında araştırmalar devam ederken patlamanın çevre ilçelerde de duyulduğu öğrenildi.

Pendik Kaynarca metro inşaatında gerçekleşen patlamanın sebebi ne?

Patlama sonrası olay yerine birçok itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaynarca Tuzla metro inşaatı sırasında yapılan kontrollü patlamaların sonucunda çevredeki binaların camları kırıldı.

Patlamanın yakınında bulunan Yeni Yüzyıl Hastanesinin birçok camı kırıldı. Habere göre metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği esnada boş kapsüller patladı.Patlama sonrası çevredeki bina ve araçlar hasar gördü.

Pendik Kaymakamlığı’ndan patlamaya dair flaş açıklama

Yapılan açıklamaya göre saat 19.40 sıralarında Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan İBB metro istasyonu inşaatında patlama ihbarı alındığı belirtildi.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi. Kaymakamlıktan gelen açıklamada: "Alınan ilk bilgilere göre metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesi'ndeki bazı iş yeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda hasar oluştuğu, şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.