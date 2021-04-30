Pençe Yıldırım harekatından acı haber geldi

Bakan Akar tarafından gelen açıklama da Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekatı sürecinde 28 Nisan’da güdümlü tanksavar silahıyla saldırıya uğrayarak yaralanan askerimiz hastaneye götürüldü. Olay yerinde yaralanan askerlerden bir tane kaldırılan hastanede yapılan tüm kurtarma çalışmaları halinde hayata döndürülemeyerek şehit düştü. Helikopter iniş sırasında yaralanan askerimiz götürülen hastane tarafında kurtarılamadı ve şehit haberi alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar’dan gelen mesaj

Alınan şehit haberlerinden sonra yapılan açıklamalarda ‘’ Bizleri derin bir acı ve üzüntüye sürükleyen bu olaylarda hayatını ülkemiz için kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, üzüntülü ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.’’ Açıklamasında bulunarak üzüntüler beyan edildi.

Hulusi Akar’dan Pençe Yıldırım hareket yerinde şehit olan askerlerimizden şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve şehit piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için taziye mesajlarını açıkladı.

Akar, Türkiye’yi üzüntüye sürükleyen acı haberler karşısında taziye mesajları yayınladı. MSB’nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajında ‘’Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı tarafınca şehitlerimize Allah’tan rahmeti kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.’’ Sözlerine yer vererek üzüntülerini paylaştı.