İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Pençe Yıldırım harekatından acı haber geldi

Gelen habere göre acı haber ile Türkiye sarsıldı. Pençe Yıldırım hareketinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklamalar yapıldı. Son dakika haberlerinde şehit sayısı açıklandı. Acı haber yürekleri yaktı. Bakan Akar’dan gelen açıklamalar ve taziye mesajları gündeme geldi. Son dakika haberleri hakkında ayrıntılı bilgiler haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 15:46
Pençe Yıldırım harekatından acı haber geldi
Takip Et:

Bakan Akar tarafından gelen açıklama da Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekatı sürecinde 28 Nisan’da güdümlü tanksavar silahıyla saldırıya uğrayarak yaralanan askerimiz hastaneye götürüldü. Olay yerinde yaralanan askerlerden bir tane kaldırılan hastanede yapılan tüm kurtarma çalışmaları halinde hayata döndürülemeyerek şehit düştü. Helikopter iniş sırasında yaralanan askerimiz götürülen hastane tarafında kurtarılamadı ve şehit haberi alındı.

Alınan şehit haberlerinden sonra yapılan açıklamalarda ‘’ Bizleri derin bir acı ve üzüntüye sürükleyen bu olaylarda hayatını ülkemiz için kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, üzüntülü ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.’’ Açıklamasında bulunarak üzüntüler beyan edildi.

Milli Savunma Bakanı Akar’dan gelen mesaj

Hulusi Akar’dan Pençe Yıldırım hareket yerinde şehit olan askerlerimizden şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve şehit piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için taziye mesajlarını açıkladı.

Akar, Türkiye’yi üzüntüye sürükleyen acı haberler karşısında taziye mesajları yayınladı. MSB’nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajında ‘’Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı tarafınca şehitlerimize Allah’tan rahmeti kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.’’ Sözlerine yer vererek üzüntülerini paylaştı.




Son Güncelleme: 30.04.2021 15:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ŞehitırakOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En güzel resimli cuma mesajları ve cuma duaları 30 Nisan Hayırlı cumalar
En güzel resimli cuma mesajları ve cuma duaları 30 Nisan Hayırlı cumalar
29 Nisan'da başlayan yasak ne zaman bitecek?
29 Nisan'da başlayan yasak ne zaman bitecek?
Resimli Cuma mesajı 2021 30 Nisan anlamlı, en güzel Cuma sözleri
Resimli Cuma mesajı 2021 30 Nisan anlamlı, en güzel Cuma sözleri
Yasaklarda kimler muaf olacak? Kapanmada güncel muafiyet listesi
Yasaklarda kimler muaf olacak? Kapanmada güncel muafiyet listesi
Getir tam kapanmada çalışıyor mu? Getir yasaklarda çalışacak mı? Getir kaça kadar çalışıyor?
Getir tam kapanmada çalışıyor mu? Getir yasaklarda çalışacak mı? Getir kaça kadar çalışıyor?
Yasaklarda A101, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri nasıl?
Yasaklarda A101, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri nasıl?

Popüler Haberler

Pençe Yıldırım harekatından acı haber geldi
En kolay kredi veren bankalar hangileri, şartları nelerdir?
Süper Lig güncel puan durumu ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kalan maçları
En güzel resimli cuma mesajları ve cuma duaları 30 Nisan Hayırlı cumalar
29 Nisan'da başlayan yasak ne zaman bitecek?
Resimli Cuma mesajı 2021 30 Nisan anlamlı, en güzel Cuma sözleri
Yasaklarda kimler muaf olacak? Kapanmada güncel muafiyet listesi
TFF, 2021-2022 sezonu maçlar ne zaman başlayacak? Süper Ligde yeni sezon hangi tarihte başlayacak?
İcralar durdu mu? İcralar ne zamana kadar ertelendi?
Xrp Ripple davası ne zaman, Mayısıs'ın kaçında? ABD Ripple mahkeme tarihi
O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yerine geçecek isim olay oldu
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ne? Gökçe Aydın oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Ege kimdir? Emir Özden hakkında bilgiler
Yasaklarda A101, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri nasıl?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Diş teli takan hastaneler ve diş teli fiyatları 2021
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2021
Netflix Fatma yeni sezon ile devam edecek mi? Fatma 2. sezon olacak mı?
Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında, ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.