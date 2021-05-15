Pençe Yıldırım Harekatı'nda Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit oldu

Pençe Yıldırım harekâtı hız kesmeden devam ederken bölgede girilen sıcak çatışmalar sonrasında bazı askerlerimiz maalesefoluyor. Son olarak pençe Yıldırım harekâtında terörist kişilerle girilen çatışma sonrasında uzman onbaşışehadet şerbetini içti. 27 yaşındaki askerim şehadet haberi Isparta’da bulunan ailesine verildi. Aile üyeleri bu haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi.

Şehidin ailesinin yaşadığı köye giden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki güvenlik görevlileri, şehidin ailesine şehadet haberini verdi. Yetkililer aileye taziye dileklerini iletirken, aile üyeleri sokaklara dökülerek sinir krizi geçirdi. Ayrıca şehidin evine ve köydeki tüm sokaklara Türk bayrakları asıldı. Şehidin evlenmediği ve bekar olduğu, bir tane kardeşinin olduğu ortaya çıktı. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyor, ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bir an önce yurdumuzun teröristlerden arındırılmasını, askerlerimizin şehit olmamasını Allah’tan niyaz ediyoruz.