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Pençe Yıldırım Harekatı'nda Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit oldu

Irak’ın kuzeyine yapılan Pençe Yıldırım Harekatı’nda teröristlerle girdiği çatışma sonrası Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit olmuştu. Şehidin ailesi Isparta’da acı haberi aldı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:22
Pençe Yıldırım Harekatı'nda Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit oldu
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Pençe Yıldırım harekâtı hız kesmeden devam ederken bölgede girilen sıcak çatışmalar sonrasında bazı askerlerimiz maalesef şehit oluyor. Son olarak pençe Yıldırım harekâtında terörist kişilerle girilen çatışma sonrasında uzman onbaşı Yasin Özdamar şehadet şerbetini içti. 27 yaşındaki askerim şehadet haberi Isparta’da bulunan ailesine verildi. Aile üyeleri bu haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi.

Şehidin ailesinin yaşadığı köye giden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki güvenlik görevlileri, şehidin ailesine şehadet haberini verdi. Yetkililer aileye taziye dileklerini iletirken, aile üyeleri sokaklara dökülerek sinir krizi geçirdi. Ayrıca şehidin evine ve köydeki tüm sokaklara Türk bayrakları asıldı. Şehidin evlenmediği ve bekar olduğu, bir tane kardeşinin olduğu ortaya çıktı. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyor, ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bir an önce yurdumuzun teröristlerden arındırılmasını, askerlerimizin şehit olmamasını Allah’tan niyaz ediyoruz.


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:22
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Anahtar Kelimeler:
Yasin ÖzdamarŞehit
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