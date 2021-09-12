Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında görev yapan askerlerimize saldırı gerçekleşti: 1 asker şehit 1 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında bulunan askerlerimize terör örgütleri tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi. Taciz ateşi sonrası 1 askerimizin şehit olduğu belirtildi. Pençe-Şimşek operasyonunda son durum ne?

Pençe-Şimşek operasyonu

Pençe-Şimşek operasyonunda görev yapan askerlerimize açılan taciz ateşinin sonucunda 1 askerimiz şehit olmuş bir askerimiz de yaralanmıştı. Terör örgütünün, operasyon bölgesinde yer alan askerlere sık sık taciz ateşi açtığını bildirdi.