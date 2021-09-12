İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
Son Dakika
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!
Son Dakika
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar...
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
Son Dakika
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir...

Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında görev yapan askerlerimize saldırı gerçekleşti: 1 asker şehit 1 asker yaralı

Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında askerlerimiz sınır ötesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Teröristler tarafından operasyon kapsamında bulunan askerlerimize taciz ateşi açıldı. MSB, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Pençe-Şimşek operasyonunda son durum ne? Bu haberimizde Pençe-Şimşek operasyonuna ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Pençe-Şimşek operasyonundan son detaylar...

12 Eylül 2021 Pazar 21:48
Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında görev yapan askerlerimize saldırı gerçekleşti: 1 asker şehit 1 asker yaralı
Takip Et:

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında bulunan askerlerimize terör örgütleri tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi. Taciz ateşi sonrası 1 askerimizin şehit olduğu belirtildi. Pençe-Şimşek operasyonunda son durum ne?

Pençe-Şimşek operasyonu

Pençe-Şimşek operasyonunda görev yapan askerlerimize açılan taciz ateşinin sonucunda 1 askerimiz şehit olmuş bir askerimiz de yaralanmıştı. Terör örgütünün, operasyon bölgesinde yer alan askerlere sık sık taciz ateşi açtığını bildirdi.


Son Güncelleme: 12.09.2021 21:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pençe-Şimşek OperasyonuPençe-Şimşek Operasyonu Son DurumMSB Açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir?
Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir?
Rüyada misafirliğe gitmenin anlamı nedir?
Rüyada misafirliğe gitmenin anlamı nedir?
Rüyada lokum yemek ne anlama geliyor? Rüyada lokum görmek iyi midir?
Rüyada lokum yemek ne anlama geliyor? Rüyada lokum görmek iyi midir?
Güncel trafik cezaları 2021
Güncel trafik cezaları 2021
Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri
Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?

Popüler Haberler

Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
13 Eylül 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Eylül Pazartesi at yarışı programı
TJK 12 Eylül 2021 Pazar at yarışı sonuçları
12 Eylül 2021 Pazar evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 12 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 12 Eylül 2021 Pazar açık noter var mı? 12 Eylül 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir?
Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.