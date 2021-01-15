Pembe küf nedir? Banyodaki pembe küf lekeleri nasıl çıkar, nasıl temizlenir?

Evde banyoda, fayanslarda, lavobolarda sık sık gördüğümüz pembe lekeler küf gibi görünmekte ve kötü bir görüntüye sebep olmaktadır. Peki bu lekeler neden oluşur ve nasıl temizlenir? İşte detaylar...

Pembe küf nedir?

Aslında küf denilse de bu bir bakteri çeşididir. Serratia Marcescens isimli bu bakteri nemli ve sıcak ortamlarda deterjan sabun gibi kalıntılardan beslenerek meydana gelir.

Lekeler zararlı mı?

Lekeler nasıl temizlenir?

Evet pembe lekeler bakteri yuvası olduğu için çocuklar, yaşlılar veya hayvnalr için enfeksiyon tehlikesi oluşturur ve bu da sağlık açısından zararlıdır.

Temizlikten önce eldiven ve maskeyle korunun temizlik sırasında karbonat ve bulaşık detarjanı yardımıyla lekelerin üzerini fırçayla iyice ovmaya başlayın. Temizlemesi bu kadar kolaydır.

Düzenli temizlenmeyen yerlerde bu bakteriler üremeye devam eder. O yüzden hijyene öenm verilmeli. Duştan sonra nemli yerler bırakılmamlı bu yerler bakteriler için birer üreme yeridir.Ayrıca banyoyu yeterince havalandırma yapmak gerekir.

