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Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Oldukça dikkat çeken doğa olaylarından biri olan Pembe Ay en parlak ve en büyük görüntüsü ile insanların karşılarına çıkacak. Gökyüzünde kısa anlığına seyir şöleni sunacak olan Süper Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi? Pembe Ay ne zaman ortaya çıkacak? İşte detaylar...

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:25
Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada meydana gelen Pembe Ay, pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Pembe Ay ne zaman , saat kaçta ortaya çıkacak? Türkiye'den Pembe Ay görlecek mi? İşte Pembe Ay ile ilgili detaylar....

Pembe Ay ne zaman ortaya çıkacak?

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı(NASA), Ay'ın salı günü sabah saatlarinde görüneceğini açıkladı.

26 Nisan Pazartesi gecesi Pembe Ay'ı görmek için dışarıya çıkın. Bu seneki iki süper aydan ilki olan bu dolunay, gün batımının ardından ortaya çıkacak ve yüksek aydınlığa saat 23: 33'te ulaşacak.

2021 senesi içerisinde 3 defa daha Süper Ay olayının meydana gelmesi bekleniyor.

Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi?

2021'de meydana gelecek Süper Ay'ın ilki bu akşam itibariyle Türkiye'den gözlemlenebilecek.

Pembe Ay nedir?

Pembe Ay'a Süper Ay denilmektedir. Süper Ay ismi verilen gök olayı, Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın konumda bulunduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken meydana geliyor. Ay, normalden yüzde 7 kat daha büyük ve 15 kat daha parlak bir durumda görünüyor. Bu nedenle de Pembe Ay veya Süper Ay denilmektedir.




Son Güncelleme: 26.04.2021 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Pembe AyGökyüzüNe Zaman
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