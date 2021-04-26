Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada meydana gelen Pembe Ay, pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Pembe Ay ne zaman , saat kaçta ortaya çıkacak? Türkiye'den Pembe Ay görlecek mi? İşte Pembe Ay ile ilgili detaylar....

Pembe Ay ne zaman ortaya çıkacak?

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı(NASA), Ay'ın salı günü sabah saatlarinde görüneceğini açıkladı.

26 Nisan Pazartesi gecesi Pembe Ay'ı görmek için dışarıya çıkın. Bu seneki iki süper aydan ilki olan bu dolunay, gün batımının ardından ortaya çıkacak ve yüksek aydınlığa saat 23: 33'te ulaşacak.

2021 senesi içerisinde 3 defa daha Süper Ay olayının meydana gelmesi bekleniyor.

Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi?

2021'de meydana gelecek Süper Ay'ın ilki bu akşam itibariyle Türkiye'den gözlemlenebilecek.

Pembe Ay nedir?

Pembe Ay'a Süper Ay denilmektedir. Süper Ay ismi verilen gök olayı, Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın konumda bulunduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken meydana geliyor. Ay, normalden yüzde 7 kat daha büyük ve 15 kat daha parlak bir durumda görünüyor. Bu nedenle de Pembe Ay veya Süper Ay denilmektedir.