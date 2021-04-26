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Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?

27 Nisan'da gerçekleşecek pembe ay merak ediliyor. Pek çok kişi, Pembe ay nedir? Pembe Dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek? sorularını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 04:15
Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?
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27 Nisan sabah saat 06.31’de akrep burcuna 7 derece dolunay etki edecek. 2021 yılının astroloji alanında ilk en büyük göksel olay gerçekleşecek. 27 Nisanda akrep burcunun dolunay etkilerinin neler olacağı merak ediliyor.

27 Nisan dolunayın akrep burcuna etkisi ne olacak?

Gökyüzünde hiçbir ateş burcunun olmaması ile birlikte Güneş, Uranüs, Venüs ve Merkür boğa burcunu etkileyecek. Toprak elementleri ise çok yüksek olacak. Bireysel olarak 27 Nisan tarihinde çoğu kişi inat ve dediği dedik olacak hale gelirken dolunayın etkileri sert olacak. Kişisel olarak sorunları olan kişiler arasında buzlar eriyecekken aynı zamanda sağlık ve şifalanma süreci artacak.

Covid-19 sayıları ne olacak?

Sağlık konularında önemli etkileri olan Dolunay haritanın 6. Evinde yer alacak ve koronavirüs salgını Mayısıs ayı ile birlikte düşüşe geçecek. Dolunay Türkiye’de 5. Evde yer alacak bu da sosyal hayatların artacağı anlamına gelecek.

Kripto para ve borsalar

Uranüs ve Venüs’ün yaklaşması sonrasında Satün Türkiye’nin 8. Evinde yer alacak ve ekonomik olarak zor dönemlere girilecek. Borsalarda inişli çıkışlı bir dönem olacak.

Özellikle borçlanma konusunda ciddi artışlar olacağı bir döneme girilirken yatırım yapmadan önce ciddi bir araştırma ve düşünmeden geçilmesi gerekiyor.

Uranüs ve Güneşin 12. Evde yer alması nedeniyle kapalı alanlarda sorunların çıkacağı ön görülüyor. Hastane çalışanları ve sağlık alanlarında sorunlar yaşanabilir.

Kişisel olarak insanların arkasından iş çeviren kişiler bir bir ortaya çıkacak. Özellikle bilinç altının tam olarak dışarıya çıkacağı bu günlerde gizli saklı hiçbir şey kalmayacağı düşünülüyor.

Akrep dolunayında etkilenecek burçlar

Dolunayda en çok Boğa, Akrep ve Aslan burçları etkilenecek. Patlamaya yakın bir bomba olan bu burçlar dışında Yengeç, Balık, Oğlak ve Başaklar dolunayın şanslısı olan burçlar olurken Terazi, ikizler ve yaylar daha hafif etkilerle atlatacaklar.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 04:15
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