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Pembe ay nedir? Pembe dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Astroloji ile ilgisi olan pek çok insan pembe ayın ne olduğunu merak ediyor. Bu senenin ilk Süper Ay’ı bu akşam itibari ile gözlemlenebilecek. Süper Ay’ı Türkiye’den de görmek mümkün. Peki, pembe ay nedir? Pembe dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

26 Nisan 2021 Pazartesi 02:59
Pembe ay nedir? Pembe dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
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Ay’ın Dünya’ya en yakın noktaya gelmesi ile oluşan Süper Ay (Pembe Ay) olayı bu sene ilk olarak 26 Nisan gecesinde sonrasında ise 26 Mayısıs’ta gözlemlenecek.

Süper Ay’ın anlamı ne?

Süper Ay, Pembe Ay olarak da bilinmekte. Adı renginden değil; erken açan yabani bahar çiçeğinden gelmektedir. Bahar çiçeğinin ismi phlox subulata olarak bilinmektedir ve Türkçe karşılığı Alev Çiçeği’dir.

Pembe Ay ne?

Pembe Ay’a Süper Ay’da deniliyor. Süper ay da denilen gök olayı, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğu zaman ve Ay, dolunay evresinde iken oluşmaktadır. Ay, normalden %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünmektedir. Bu yüzden de Pembe Ay veya Süper Ay ismi verilmiştir.

Süper – Pembe Ay hangi gün oluyor?

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay’ın Salı günü sabahına dek görüneceği bilgisini verdi.

Bu sene içinde üç defa daha Süper Ay olayı yaşanması beklenmekte.




Son Güncelleme: 26.04.2021 02:59
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