Pembe ay nedir? Pembe dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Ay’ın Dünya’ya en yakın noktaya gelmesi ile oluşan Süper Ay (Pembe Ay) olayı bu sene ilk olarak 26 Nisan gecesinde sonrasında ise 26 Mayısıs’ta gözlemlenecek.

Süper Ay’ın anlamı ne?

Süper Ay, Pembe Ay olarak da bilinmekte. Adı renginden değil; erken açan yabani bahar çiçeğinden gelmektedir. Bahar çiçeğinin ismi phlox subulata olarak bilinmektedir ve Türkçe karşılığı Alev Çiçeği’dir.

Pembe Ay ne?

Süper – Pembe Ay hangi gün oluyor?

Pembe Ay’a Süper Ay’da deniliyor. Süper ay da denilen gök olayı, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğuve Ay, dolunay evresinde iken oluşmaktadır. Ay, normalden %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünmektedir. Bu yüzden de Pembe Ay veya Süper Ay ismi verilmiştir.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay’ın Salı günü sabahına dek görüneceği bilgisini verdi.

Bu sene içinde üç defa daha Süper Ay olayı yaşanması beklenmekte.