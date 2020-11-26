İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?

Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir? haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 26 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 17:20
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Takip Et:


Son zamanlarda, gerek sosyal medya üzerinde gerekse gazete ve televizyonlar üzerinde adını sıkça duyduğumuz ‘pedofili’ rahatsızlığı, kendinden yaşça küçük ergenlik çağına ulaşmamış çocuk ve gençlere duyulan cinsel istek olarak adlandırılıyor. Dünyanın tamamında suç olarak nitelendirilse de ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede sıkça karşılaşılan bir durum olmaktadır. 

Gündeme gelen pedofili, ciddi bir rahatsızlıktır. Bu tip insanlar, kendi yaşıtları ile bir iletişim kurmakta zorlanan, ergenliğe yeni girmiş ya da henüz girmeyen kız ya da erkek çocuklarına ilgi duyan kimseler olmaktadır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bir psikoseksüel durum olan bir diğer karşılığı da ‘sübyancılık’ olan pedofili, daha çok erkek bireylerde karşılaşılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu tip kişiler, genellikle yakınlarında olan çocuklara (akraba v.b) yönelim göstermektedir. Dünyanın birçok yerinde ağır cezalara çarptırılan bu kişiler, cinsel suçlar içinde en ağır cezaya çarptırılmaktadır.



Son Güncelleme: 26.11.2020 17:20
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taciz ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı:
Taciz ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı: "Sen yaparsın, o yapmaz"
İzmir'de küfür kavgası kanlı bitti
İzmir'de küfür kavgası kanlı bitti
Antalya'da korkunç olay! 3 kişi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi
Antalya'da korkunç olay! 3 kişi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi
Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
Efsane futbolcu Armando Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolcu Armando Maradona hayatını kaybetti
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri

Popüler Haberler

Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği yeni adrese nasıl taşınır?
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2020 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve kullanıcı yorumları
Eminevim kimler faydalanabilir? 2020 Eminevim ile konut taksitleri ne kadar?
Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma yapmak için şartlar nelerdir? Düşük faizle kredi kartı borç yapılandırması yapan bankalar
SSK ve BAĞKUR emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli vatandaşların Kurban Bayramı ikramiye tarihleri belli oldu!
EpttAVM ücretsiz maske siparişi nasıl ve nereden verilir? Kimler kaç maske alma hakkına sahip?
Bim market 20 Eylül – 27 Eylül 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
FOX Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak? Öğretmen dizisinin çekimlerine başlandı!
Çin aşısı ve Alman aşısı arasında ne fark var? Hangisi güvenilir?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
Emanet dizisi Cansu (Rüya Coriç) kimdir?
Emanet dizisine katılan Hilal Yıldız kimdir? Zuhal karakteri kimdir?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.